Fedez sull'intervista a 'Che tempo che fa' da Fazio: "Racconterò cose che non ho mai detto in pubblico"

Fedez anticipa l’intervista da Fazio. In alcune stories di Instagram, il rapper annuncia che racconterà al programma ‘Che tempo che fa’, domenica sera, cose di cui non ha mai parlato in pubblico.

Le anticipazioni di Fedez

Il rapper Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune anticipazioni riguardo la sua intervista di domenica sera alla trasmissione ‘Che tempo che fa’, condotta da Fabio Fazio, che va in onda sul canale ‘Nove’, di Warner Bros Disovery.

“Stasera sarò ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa’ sul canale Nove per un’intervista su un tema per me abbastanza importante e su cose di cui francamente non ho mai parlato in pubblico” ha detto Fedez.

Fonte foto: ANSA Fabio Fazio alla conduzione di ‘Che tempo che’ fa sul ‘Nove’

Il rapper, marito dell’influencer Chiara Ferragni, viene da un periodo segnato da alcuni problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero in ospedale e a un’operazione chirurgica.

L’avviso ai fan: “Non preoccupatevi se balbetto”

Fedez ha anche tenuto a rassicurare i propri fan riguardo al fatto che, durante l’intervista con Fabio Fazio, potrebbero esserci dei momenti in cui balbetterà. Non si tratta di qualcosa legato alle sue condizioni di salute, ma all’emozione.

“Sono molto agitato. Ci tengo a fare una piccola premessa e a mettere le mani avanti. E’ possibile che durante l’intervista, quando parlerò di certe cose che mi sono successe, mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare, non vi preoccupate: sto bene. Semplicemente, tornare su certe cose mi fa parlare a scatti” conclude nelle stories.

L’intervista saltata di Fedez a ‘Belve’

Raramente Fedez concede interviste di questo tipo, preferendo affidare il racconto della sua vita, anche di alcuni momenti privati, ai social, insieme alla moglie. Questa non è però l’unica ragione per cui la sua apparizione a ‘Che tempo che fa’ è così attesa.

Nelle scorse settimane era infatti emersa una polemica dopo che la conduttrice della trasmissione Belve Francesca Fagnani, che andava in onda su Rai 2, aveva annunciato che l’intervista a Fedez prevista per questa stagione del programma non sarebbe andata in onda.

La ragione sarebbe stata da ricercarsi nell’opposizione di alcuni dirigenti Rai alla presenza del Rapper, che aveva già avuto alcuni screzi con figure della Tv pubblica in occasione del concerto del Primo Maggio del 2021.