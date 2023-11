Morgan fuori da X Factor 2023 per le frasi nell'ultima puntata, ma non solo: la replica dopo la nota di Sky

La notizia era nell’aria già da alcuni giorni e ora è ufficiale: Morgan non è più il giudice di X Factor 2023. La decisione è stata comunicata tramite i canali social della trasmissione di Sky Uno.

Morgan ha risposto alla nota di Sky Italia e Fremantle Italia in tono polemico.

Il comunicato ufficiale sul divorzio tra X Factor e Morgan

Nella nota pubblicata sui canali social di X Factor si legge:

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

Il comunicato prosegue così:

“È imprescindibile che i concorrenti e il loro percorso restino al centro del programma. La musica e il talento sono sempre stati e devono continuare a essere il motore fondamentale di X Factor ed è prioritario che tutto si svolga in un ambiente di lavoro professionale e che il confronto, per quanto acceso, si esprima sempre nel rispetto reciproco. La decisione è presa in considerazione dei valori di cui Sky, Fremantle e X Factor sono portatori, nel rispetto di tutte le persone coinvolte e del pubblico, e avrà effetto immediato”.

Cosa è successo nell’ultima puntata di X Factor 2023

Morgan è finito nel mirino delle critiche per alcune sue dichiarazioni pronunciate nell’ultima puntata di X Factor 2023, andata in onda giovedì 16 novembre: il giudice (ormai ex giudice) ha fatto una battuta alla conduttrice Francesca Michielin scherzando sulla sua gaffe su Ivan Graziani della settimana precedente, e ha poi risposto polemicamente a Fedez, che lo invitava a smetterla, ironizzando sulla sua depressione. Morgan si è poi scusato per quanto detto al cantante.

La risposta di Morgan al comunicato di X Factor 2023

In risposta al comunicato di X Factor 2023, Morgan ha dichiarato a ‘LaPresse’:

"La mia esclusione? Non c'è motivazione. Evidentemente non hanno il peso della cultura".

In una Story di Instagram, l’artista ha scritto:

“L’editto satellitare è stato emanato”.

In un articolo su ‘Mowmag’, nei giorni scorsi, Morgan aveva dichiarato: “La mia missione da ‘007 al servizio della Rai’ è ormai compiuta e X Factor sarebbe di fatto pronto per tornare in Rai. Non penso che succederà perché merita che rimanga a Sky in una rete che ci ha creduto ed è giusto che ne goda i benefici”.

Ancora Morgan: “Io sono pronto per tornare a casa con StraMorgan, nel luogo da cui provengo, quello del servizio pubblico che mi appartiene linguisticamente e a cui da più di 20 anni presto il mio servizio nell’idea che sia il posto dove arte cultura politica e società si incontrano per edificare l’anima e il progresso di questo Paese”.