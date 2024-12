I Jalisse esclusi anche da Sanremo 2025, brindano al 28esimo anno di fila senza Festival

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Esclusi un’altra volta. I Jalisse, gruppo diventato popolare con la vittoria a Sanremo 1997, non parteciperanno nemmeno al Festival del 2025 e hanno brindato sui social a 28 anni di fila di canzoni scartate alla selezione preliminare.

Un’altra esclusione per i Jalisse

I Jalisse, duo diventato famoso per aver vinto il Festival di Sanremo del 1997 con la canzone Fiumi di Parole, non parteciperà nemmeno a Sanremo 2025. La conferma è arrivata dopo l’annuncio di Carlo Conti, prossimo conduttore del concorso canoro, dei 30 cantanti in gara.

Si tratta, per la coppia di cantanti, della 28esima esclusione consecutiva dalla vittoria che li ha resi celebri. Da allora hanno sempre tentato di partecipare al Festival, senza però ottenere nessun risultato.

La vittoria dei Jalisse a Sanremo

Durante tutta la direzione Amadeus, che ha rappresentato il picco storico di ascolti e popolarità del Festival di Sanremo in tempi recenti, i Jalisse hanno provato ad attirare l’attenzione del conduttore spesso attraverso i propri profili social.

Il brindisi sui social a 28 anni senza Sanremo

Come ogni anno, anche per Sanremo 2025 i Jalisse avevano presentato una canzone alla pre-selezione che decide chi saranno i partecipanti all’edizione del prossimo anno del Festival.

Hanno quindi atteso con particolare attenzione la pubblicazione della lista dei 30 big in gara, avvenuta nel pomeriggio del 1 dicembre. La lista di Carlo Conti non conteneva però il loro nome.

Il gruppo ha quindi pubblicato sui social una foto in cui i due coniugi brindano alla 28esima esclusione consecutiva. Nonostante il cambio di direzione artistica, nemmeno questa volta hanno avuto l’opportunità di esibirsi sul palco dell’Ariston.

I big di Sanremo 2025

Sono diversi i big che torneranno a Sanremo nel 2025. L’elenco di Carlo Conti include un’altra coppia di cantanti che ha già partecipato a Sanremo, i Coma_Cose, e vincitori di edizioni precedenti come Francesco Gabbani.

Ha fatto notizia anche la partecipazione contemporanea di Fedez e di Tony Effe. Tra i due cantanti c’è stato un dissing, una diatriba musicale, dopo la fine della relazione del rapper milanese con Chiara Ferragni.

Tanti però anche gli esordienti, da Bresh a Sarah Toscano, ma anche nomi più conosciuti del panorama musicale italiano come il rapper Emis Killa e Brunori Sas.