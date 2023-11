X Factor, Fedez attacca Morgan dopo le accuse di clientelismo: "Io non ho dovuto leccare i piedi alla Meloni"

Giornalista professionista. Da sempre appassionato di tecnologia e cultura digitale, mi occupo soprattutto di innovazione, Big Tech e ambiente. Dopo laurea e master ho lavorato in alcune redazioni e ho scritto per varie testate tra cui Linkiesta, il Foglio, Wired e Domani.

Morgan continua a far parlare di sé a X Factor nonostante l’allontanamento dal talent show: nella puntata della semifinale andata in onda nella serata di giovedì 30 novembre, Fedez ha infatti risposto alle ultime polemiche sollevate a distanza dall’ormai ex giudice.

Le accuse di Morgan

Negli ultimi giorni, a distanza, Morgan aveva accusato indirettamente Fedez di clientelismo.

“Il cantante degli Stunt Pilots (band in gara per la squadra di Dargen D’Amico, ndr) ha collaborato a un album di Fedez”.

Fonte foto: ANSA Fedez durante la trasmissione televisiva “Che Tempo Che Fa” del 29 ottobre 2023

Nel corso della puntata di giovedì 30 novembre, imbeccato proprio da Dargen D’Amico, il cantante milanese ha voluto affrontare personalmente la questione.

La risposta di Fedez

“Io e Lorenzo non ci siamo mai visto, lui ha collaborato con Michele Canova per alcuni brani. A me risulta che Morgan per sua stessa ammissione conoscesse Anna Castiglia, che problema c’è?”, ha spiegato Fedez in diretta televisiva.

“Se è veramente un ribelle – ha proseguito il marito di Chiara Ferragni -, che abbia le palle di dire che io ho fatto clientelismo all’interno di questo programma. Se pensi che qui dentro sia tutto pilotato, lo dici quando sei qui dentro e non quando ti hanno dato un calcio e ti hanno buttato fuori“.

“Io sono solo un ragazzo che ha una piccola azienda, lavora con la mamma, con l’avvocato e per entrare qui dentro non ho dovuto leccare i piedi né a Giorgia Meloni né ad altri. Ciao Marco”, ha concluso.

I commenti sui social

Come sempre, moltissimi telespettatori si sono subito espressi sui social in difesa dell’uno e dell’altro personaggio.

“Peccato che ora dovremo sorbirci altri 4569658595956895956598 episodi di Morgan che va in giro a piangere. Unica cosa rilevante della sua carriera da anni”, ha scritto un utente su X.

Tante, al tempo stesso, le critiche nei confronti del messaggio del cantante: “Fedez è così ribelle e potente nel suo audace messaggio a #Morgan che lo condivide leggendolo (tra l’altro anche male). E comunque… Morgan avrà anche leccato i piedi di Meloni e Sgarbi, ma tu, caro Federico, hai leccato quelli di mezzo PD“.

Un altro utente, sempre riferendosi al rapper: “Morgan l’ha letteralmente detto durante un live (quando ancora era il giudice) che era tutto pilotato. Se devi dire per forza qualcosa, dì qualcosa di credibile”.