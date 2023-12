Mauro Corona e l'attacco a Chiara Ferragni a Fuori dal Coro, citando Emilio Fede: "Che figura di m****"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mauro Corona contro Chiara Ferragni. Ospite a Fuori dal Coro, lo scrittore va all’attacco in diretta tv dell’imprenditrice influencer, travolta dalle polemiche per il caso del pandoro Balocco griffato, e cita un celebre fuori onda di Emilio Fede: “Che figura di m****”.

Mauro Corona attacca Chiara Ferragni a Fuori dal Coro

Noto per i botta e risposta con Bianca Berlinguer a È sempre Cartabianca, Mauro Corona è stato ospite per la prima volta di un altro programma di Rete 4, Fuori dal Coro.

Nella puntata del 27 dicembre del talk condotto da Mario Giordano si è parlato di tanti temi di attualità, tra cui il caso del pandoro di Chiara Ferragni e della maxi multa per pratica commerciale scorretta.

Lo scrittore alpinista ha così commentato la vicenda dell’influencer: “A volte parlo anche per invidia, ma poverina…in casa da sola magari come quel famoso pandoro…”.



Mauro Corona cita Emilio Fede: “Che figura di m****”

Mauro Corona ha poi tirato fuori un volto storico di Rete 4, Emilio Fede, per commentare la vicenda della caduta di Chiara Ferragni, citando un celebre fuori onda dell’ex direttore del Tg4: “Come diceva il nostro amico, che figura di m****“.

Lo scrittore ha quindi rincarato la dose contro Chiara Ferragni: “C’è un proverbio che dice: tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino. Ebbene, questa gattina ci ha lasciato lo zampino…“.

I problemi di Chiara Ferragni

Mentre sono appena partite le indagini della guardia di finanza sui casi del pandoro e delle uova di Pasqua griffate, Chiara Ferragni deve affrontare diversi problemi, a partire dalla sua reputazione incrinata dopo la maxi multa dell’Antitrust.

Nei giorni successivi alla sanzione l’influencer ha perso circa 100 mila follower su Instagram ed è stata scaricata dall’azienda di occhiali Safilo.

Il timore è che adesso anche altri marchi possano seguire l’esempio di Safilo e chiudere i contratti in essere con Chiara Ferragni. Per questo l’imprenditrice avrebbe messo in campo una task force per blindare le collaborazioni con famosi brand e affrontare le questioni legali.