Fedez vuole licenziare il manager di Chiara Ferragni per il caso del pandoro Balocco: chi è Fabio Maria Damato

Continua a far discutere il caso del pandoro Balocco griffato che ha travolto Chiara Ferragni. L’imprenditrice influencer finita nell’occhio del ciclone dopo la maxi multa dell’Antitrust è praticamente sparita dai social, ora arriva una nuova indiscrezione secondo cui Fedez vorrebbe licenziare il manager e braccio destro della moglie, Fabio Maria Damato.

Pandoro Balocco di Chiara Ferragni, Fedez non sapeva nulla

Secondo quanto scrive Guia Soncini su Linkiesta, sembra che Fedez non sapesse dell’operazione del pandoro Balocco firmato Ferragni e del milione di euro intascato dalla moglie.

Nei giorni scorsi due società dell’imprenditrice hanno ricevuto una salatissima multa dall’Antitrust a causa di una scorretta comunicazione sulla vendita del dolce natalizio: secondo quanto pubblicizzato tutti i soldi sarebbero dovuti finire tutti in beneficenza all’Ospedale Regina Margherita di Torino ma così non è stato.

Ora emerge che Fedez non sarebbe stato a conoscenza della cosa e che non sarebbe molto felice del comportamento tenuto dalla moglie.

E sarebbe stato proprio il rapper a convincerla a fare la donazione da un milione di euro in favore del Regina Margherita annunciata nell’ormai noto video di scuse.

Fedez contro il manager di Chiara Ferragni

Ma non solo, secondo le indiscrezioni sembra che Fedez voglia licenziare il manager della moglie, Fabio Maria Damato. Corre voce che tra il rapper e il braccio destro della Ferragni non corra buon sangue.

I due non si sarebbero mai sopportati, e ora Fedez vorrebbe approfittare delle polemiche sul caso del pandoro per allontanare il manager dalla compagna.

Chi è Fabio Maria Damato

Fabio Maria Damato è da anni il braccio destro di Chiara Ferragni, il general manager di Chiara Ferragni collection e di The Blonde Salad, la società dell’influencer nata dall’omonimo blog.

Oltre a essere una figura fondamentale in tutti i progetti di business dell’imprenditrice cremonese, Damato è anche un suo caro amico.

Laureato in Economia aziendale alla Bocconi di Milano, Damato è stato fashion editor per il Corriere della Sera e ha scritto di moda per diverse testate. Collabora con Chiara Ferragni dal 2017.