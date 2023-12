Fedez sostiene la moglie Chiara Ferragni e attacca Meloni: sul caso pandoro "ha chiesto scusa e paga, voi?"

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Dopo la multa dell’Antitrust per il caso del pandoro griffato Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui si scusa per quanto accaduto e parla di un errore. Anche Fedez è intervenuto per sostenere la moglie e si è scagliato di nuovo contro Giorgia Meloni, che dal palco di Atreju aveva attaccato l’imprenditrice e influencer.

Pandoro griffato, Fedez sostiene la moglie Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha chiesto scusa per il caso del pandoro Balocco griffato dopo la multa dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta e ha annunciato che devolverà 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita.

Dopo l’annuncio anche Fedez è intervenuto scagliandosi di nuovo contro Giorgia Meloni. Il rapper ha condiviso sulle storie di Instagram il video con le scuse della moglie, commentando così:

“Partire da un errore, assumersi le responsabilità e cercare di costruire qualcosa di positivo. Spero e sono certo che con questa donazione di 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita si possano fare e costruire dei progetti bellissimi”.

Fedez attacca Giorgia Meloni

Quindi Fedez si rivolge alla presidente del Consiglio: “Visto che bisogna diffidare da noi, le risulta che i componenti del suo Governo, anche alcuni che sono indagati per reati gravi e altri che fanno fermare i treni come se fossero in un taxi, quando sbagliano chiedono scusa e pagano di tasca loro? Mi faccia sapere”.

“Visto che ha trovato il tempo di parlare di noi che lavoriamo col web – continua – perché non ci parla di Santanché, della famiglia La Russa, l’ex sottosegretaria Montaruli condannata, Andrea Delmastro e la lista potrebbe continuare all’infinito”.

“Giorgia Meloni, niente? Due paroline su di loro, niente? Eh, le priorità del paese, cara presidente del Consiglio. Ci vediamo al family day con Elon Musk”, conclude.

Caso pandoro Balocco, le scuse di Chiara Ferragni

Venerdì 15 dicembre l’Antitrust ha annunciato una multa da oltre un milione di euro nei confronti di due società riconducibili a Chiara Ferragni e di 420 mila euro per l’azienda Balocco per una pratica commerciale scorretta relativa alla pubblicizzazione del Pandoro Pink Christmas griffato dall’influencer.

Oggi lunedì 18 dicembre Chiara Ferragni ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui chiede scusa e ammette di aver commesso un “errore in buona fede“. E annuncia che devolverà 1 milione di euro all’ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini.