Spuntano murales contro Chiara Ferragni e Fedez: da Padova a Milano, accusa ai Ferragnez "borseggiatori"

Non si placa la polemica attorno a Chiara Ferragni sul caso del pandoro Balocco e la mancata beneficenza, con l’influencer che da giorni resta in silenzio sui social mentre nelle città italiane cominciano a comparire murales contro di lei e il marito Fedez. L’ultimo avvistamento è a Padova, dove i “Ferragnez” sono stati riprodotti su un graffito come “borseggiatori“.

Ferragni e Fedez sul murales da “pick poket”

Un vero e proprio polverone sta investendo Chiara Ferragni nel finale di questo 2023, con l’influencer finita al centro delle polemiche per il caso legato al pandoro “Pink Christmas” in collaborazione con Balocco lasciando intendere che i consumatori avrebbero contribuito a donazioni benefiche acquistando il dolce natalizio. E mentre l’Antitrust si è accanita sull’imprenditrice, anche il web e non solo si è indignato.

Accuse, infatti, arrivano anche sotto forma d’arte, con diversi artisti di strada che hanno immortalato Ferragni in circostanze legate alla “truffa” del pandoro. A Padova, per esempio, è stato lo street artist EvyRein a riprodurre l’influencer e il marito Fedez come “borseggiatori”.

“Attenzione pick poket” si legge nel poster a grandezza naturale in cui i protagonisti sono Chiara Ferragni, con in mano un pandoro, e il marito Fedez accanto a lei.

L’accusa di TvBoy

Quello di EvyRein però non è il primo graffito comparso in giro per l’Italia sul caso Ferragni.Qualche giorno fa, infatti, è stato TvBoy a dedicare un murales all’influencer, con una chiara accusa all’imprenditrice. “La beneficenza ai tempi dei social media“, recita il post che mostra l’imprenditrice mentre dà una banconota a un clochard e immortala il gesto di beneficenza con lo smartphone.

Il silenzio social di Chiara Ferragni

Intanto fa rumore l’assenza dai social di Chiara Ferragni, che dopo aver pubblicato un video di scuse e aver svelato di voler devolvere in beneficenza un milione al Regina Margherita ha fatto perdere le proprie tracce.

Il marito Fedez è tornato a parlare nelle ultime ore, ma dell’influencer non ci sono notizie da giorni. C’è chi dice che “è distrutta e non esce da casa da giorni“, nonostante i tanti impegni lavorativi.

E a causa dello scivolone col pandoro, e forse anche con le uova griffate con Dolci Preziosi, Ferragni è stata scaricata da Safilo che si occupava della produzione e distribuzione degli occhiali del brand dell’influencer.