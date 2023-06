Maturità 2023 già finita con l'orale per alcuni studenti di Cervia: niente prove scritte per l'alluvione

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Mercoledì 21 giugno 2023 in tutta Italia è iniziato l’esame di Maturità 2023 con la prima prova, il tema di italiano. Per alcuni studenti però la sfida con la Maturità è già finita. Nelle zone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione infatti si terrà solo la prova orale: accade così che in una scuola di Cervia i colloqui sono iniziati già oggi.

La Maturità 2023 nelle zone alluvionate

Nei territori dell’Emilia-Romagna colpiti dalla devastante alluvione del maggio scorso l’esame di Maturità 2023 si tiene con modalità differenti rispetto al resto del Paese.

Come avvenuto in passato anche per altre emergenze, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha disposto che i ragazzi delle zone alluvionate non dovranno sostenere le prove scritte ma solo il colloquio orale.

Il provvedimento riguarda gli alunni residenti nei Comuni coinvolti dalla calamità, circa settemila ragazzi. Lo stesso vale per l’esame di terza media.

A Cervia Maturità già finita per alcuni studenti

Mentre in tutta Italia i maturandi stavano affrontando la prima prova scritta della Maturità 2023, alcuni studenti di Cervia, in provincia di Ravenna, hanno sostenuto l’esame orale, finendo il loro percorso già oggi.

Come riporta Rainews, è successo all’istituto alberghiero di Cervia, dove una classe ha iniziato i colloqui nella giornata di mercoledì 21 giugno. Per alcuni ragazzi quindi la Maturità è già finita.

Fonte foto: ANSA Cervia tra le città romagnole colpite dall’alluvione

Le indicazioni per l’orale

Questo perché per quanto riguarda l’orale le commissioni d’esame possono scegliere in autonomia quando partire. L’ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna e i provveditorati provinciali hanno fornito delle indicazioni, consigliando di iniziare i colloqui non prima di lunedì 26 giugno.

Diverse scuole hanno però deciso di anticipare a questa settimana, andando in ordine sparso. E così all’alberghiero di Cervia si è partiti con l’orale mercoledì 21 giugno. In alcune scuole di Forlì si partirà tra domani (giovedì 22) e venerdì 23.