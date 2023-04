Le previsioni meteo col ciclone che porta la pioggia: allerta gialla in 7 regioni, temporali e grandine

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Allerta gialla in 7 regioni. Il terzo weekend di aprile non sarà caratterizzato dal bel tempo in tutta Italia. La perturbazione giunta in queste ore al Nord, infatti, scorrerà sul resto della Penisola, fino al Sud, spinta da un carico di aria fredda che causerà un calo delle temperature. Persino la neve tornerà a fare capolino sull’Appennino. Non mancheranno temporali e grandine, con la pioggia protagonista a causa delle conseguenze del ciclone. Ecco le previsioni per il fine settimana.

Il ciclone porta temporali e grandine: dove pioverà

L’inizio del weekend sarà caratterizzato dall’instabilità: al Nord, soprattutto tra Romagna e Triveneto, ci saranno piogge sparse e neve oltre gli 800-1000 metri.

Acquazzoni e rischio grandine anche al Centro, con neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri. Al Sud, invece, temporali isolati nelle zone interne di Campania e Calabria: per il resto, cieli sereni o poco nuvolosi.

Allerta gialla in 7 regioni venerdì 14 aprile

La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in 7 regioni per la giornata di venerdì 14 aprile (qui il bollettino di criticità).

È stata infatti segnalata “ordinaria criticità per rischio idraulico” in Calabria.

Poi una “ordinaria criticità per rischio temporali” in:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Puglia;

Umbria.

Infine, una “ordinaria criticità per rischio idrogeologico” in:

Abruzzo;

Calabria;

Lazio;

Lombardia;

Puglia.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 14 aprile

Nord: residui piovaschi al mattino sull’estremo Nordest e schiarite altrove; dal pomeriggio nuovi addensamenti in arrivo sulle Alpi di confine. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19 gradi;

residui piovaschi al mattino sull’estremo Nordest e schiarite altrove; dal pomeriggio nuovi addensamenti in arrivo sulle Alpi di confine. Temperature in aumento, massime tra 15 e 19 gradi; Centro: residua instabilità su Umbria e versante adriatico con qualche pioggia; ampie schiarite sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17 gradi;

residua instabilità su Umbria e versante adriatico con qualche pioggia; ampie schiarite sulle regioni tirreniche. Temperature in lieve calo, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: instabilità con qualche pioggia o temporale tra Puglia, Campania e Calabria; maggiori schiarite altrove. Temperature in calo, massime tra 13 e 18 gradi.

Sabato 15 aprile

Nord: parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti dal pomeriggio su Alpi di confine, Liguria e Friuli con possibili rovesci o locali temporali. Temperature in calo, massime tra 14 e 18 gradi;

parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti dal pomeriggio su Alpi di confine, Liguria e Friuli con possibili rovesci o locali temporali. Temperature in calo, massime tra 14 e 18 gradi; Centro: cielo nuvoloso con piogge, rovesci e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, a tratti anche intensi. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi;

cielo nuvoloso con piogge, rovesci e temporali in estensione dal versante tirrenico a quello adriatico, a tratti anche intensi. Temperature in calo, massime tra 12 e 16 gradi; Sud: nuvoloso con rovesci e temporali, specie dal pomeriggio, sulle regioni peninsulari e in Sardegna. Temperature in aumento, massime tra 16 e 21 gradi.

Domenica 16 aprile

Nord: addensamenti su Alpi di confine e dal pomeriggio anche su Liguria e Nordest con locali fenomeni; maggiori schiarite al Nordovest. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20 gradi;

addensamenti su Alpi di confine e dal pomeriggio anche su Liguria e Nordest con locali fenomeni; maggiori schiarite al Nordovest. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20 gradi; Centro: molto nuvoloso con piogge e locali temporali su Umbria, regioni adriatiche e basso Lazio; maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi;

molto nuvoloso con piogge e locali temporali su Umbria, regioni adriatiche e basso Lazio; maggiori schiarite altrove. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17 gradi; Sud: spiccata instabilità con piogge, rovesci e temporali su regioni peninsulari, Sardegna meridionale ed est Sicilia. Temperature in calo, massime tra 15 e 20 gradi.