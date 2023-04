Valanga in Val di Rhemes travolge un gruppo di guide alpine: tre dispersi, soccorsi rallentati dal maltempo

Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine in val di Rhemes, in provincia di Aosta, nella zona della Tsanteleina. A dare l’allarme è stato il responsabile della cordata, che è riuscito a scendere a valle dopo essersi messo in salvo. Tre aspiranti guide alpine sono disperse sotto la neve, mentre i soccorsi arrancano a causa del maltempo.

La valanga in val di Rhemes

La valanga sarebbe partita intorno alle 14 odierne, giovedì 13 aprile, nei pressi di Punta Goletta, in val di Rhemes, in provincia di Aosta. Il distacco della massa si è verificato nella zona della Tsanteleina, montagna delle Alpi Graie, alta 3.601 m, al confine tra Italia e Francia.

Una cordata del corso per guide alpine, composta dal 49enne istruttore, Matteo Giglio, e da tre aspiranti guide, è stata travolta dalla valanga.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona della val di Rhemes, dov’è avvenuta la valanga e dove si trovano i tre giovani dispersi

L’allarme è stato lanciato proprio dal responsabile della cordata, che è riuscito a mettersi in salvo e a ridiscendere a valle per avvertire i soccorsi.

I tentativi di soccorso

L’allarme, che è stato raccolto sia dal Soccorso alpino italiano che da quello francese, ha fatto scattare subito le operazioni di soccorso, nel tentativo di recuperare le tre persone disperse.

Purtroppo però, il forte vento, la scarsa visibilità e la neve che continua a cadere stanno rallentando oltremodo i tentativi di salvataggio, rendendo impossibile per l’elicottero salire in quota e avvicinarsi alla zona segnalata.

Alcuni soccorritori sarebbero stati lasciati sopra il rifugio Benevolo, a 2300 metri di quota, da dove squadre composte da tecnici del Soccorso Alpino valdostano e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza starebbero procedendo a piedi, nel tentativo di raggiungere il luogo del dove i quattro sono stati travolti dalla valanga.

Le condizioni dell’istruttore

Dopo essere riuscito a dare l’allarme l’istruttore 49enne residente in Valle d’Aosta, Matteo Giglio, è stato portato in Pronto soccorso ed è in fase diagnostica, ma comunque le sue condizioni non sono gravi.

Ancora nessuna notizia invece dei tre giovani allievi dispersi, travolti dalla neve. Le operazioni di ricerca continuano senza sosta nonostante le difficoltà, ma con il passare del tempo diminuiscono drasticamente le possibilità di ritrovarli ancora in vita.