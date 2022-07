Latina, bambina di due anni lasciata in macchina sotto il sole: i genitori stavano litigando

Una lite in un bar mentre una bambina di due anni viene dimenticata in auto sotto il solleone. È successo a Borgo Montello, in provincia di Latina: protagonisti due genitori di 38 anni già noti alle forze dell’ordine.

Hanno preso parte a quello che sarebbe potuto essere un tristissimo episodio di cronaca anche alcuni presenti alla scena, il cui intervento è peraltro stato determinante per scampare il peggio.

Ecco cosa sappiamo della bambina lasciata in macchina sotto il sole a Latina mentre i genitori litigavano.

Bambina lasciata in macchina durante una lite tra i genitori: la dinamica

È successo a Borgo Montello, che sorge a nord della più conosciuta Latina, circa 2500 abitanti appena.

Due 38enni, già conosciuti dalle forze dell’ordine, hanno iniziato a litigare in un bar del Paese: mentre il litigio andava avanti, hanno sistemato una bambina di appena due anni in automobile, sotto il sole, mentre fuori c’erano 30 gradi.

Bimba sotto il sole mentre i genitori litigano: risolutivo l’intervento di alcuni presenti alla scena

Risolutivo l’intervento di alcuni presenti che hanno assistito alla scena: non tanto di quelli che hanno cercato, inutilmente, di intervenire, ma di chi ha invece chiamato il 112.

Si è trattato di una commessa del centro del Paese, che ha detto di aver visto la bambina nel passeggino insieme alla madre al bar, e poi in auto, mentre i genitori continuavano a litigare all’esterno della vettura, apparentemente incuranti. La bambina, secondo una passante, era, nel frattempo, in lacrime.

Piccola di 2 anni in macchina al caldo a Latina: cosa rischiano i genitori

I medici sono arrivati sul posto insieme ai carabinieri, che hanno preso provvedimenti nei confronti dei genitori: la madre è scappata, ma è stata ritrovata dopo un’ora.

Sospesa la potestà genitoriale da parte del Tribunale dei Minori di Roma. La bambina sarà adesso affidata a una struttura protetta.