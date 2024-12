Monossido di carbonio a Firenze, bambina di 6 anni sotto terapia iperbarica: è ancora grave, parlano i medici

Tragedia a Firenze. Una famiglia è stata trovata senza vita nella propria abitazione di San Felice a Ema, nei pressi della zona del Galluzzo. Morti due adulti e un ragazzino di 11 anni, probabilmente a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Unica sopravvissuta una bambina di 6 anni, ricoverata all’ospedale pediatrico in condizioni gravissime.

Nel primo pomeriggio di giovedì 19 dicembre, i vigili del fuoco hanno fatto irruzione nell’abitazione di Matteo Racheli e della compagna Margarida Alcione.

A dare l’allarme è stata l’ex moglie di Racheli, preoccupata perché da molte ore non riusciva a mettersi in contatto con l’uomo.

Racheli, 49 anni, è morto sul divano del salotto al piano terra della sua villetta di San Felice a Ema, a Firenze.

Deceduta anche la compagna, una 46enne di origini brasiliane, e il figlio di lui, Elio, di 11 anni. Ritrovati senza vita nella stessa stanza dell’uomo.

La coppia lavorava nel settore immobiliare, gestendo diverse proprietà, in affitto o adibite a bed & breakfast, nel centro del capoluogo toscano.

Unica sopravvissuta al terribile incidente è una bambina di 6 anni, figlia di Racheli e Alcione.

Al momento del ritrovamento le sue condizioni non erano stabili e si è proceduto al ricovero presso l’ospedale pediatrico Meyer.

La bimba è in condizioni gravissime ma stabili, ha spiegato Francesca Menegazzo, della direzione sanitaria dell’Aou Meyer.

Queste le sue parole, citate dall’Ansa:

“È stato possibile nella notte effettuare una prima seduta di ossigenoterapia in camera iperbarica presso l’ospedale di Careggi. La prognosi rimane riservata, non è possibile scioglierla. Gli accertamenti sono sempre in corso e la situazione è molto severa“.