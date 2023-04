La frase di Vincenzo Tanzarella su fascismo e Mussolini a Francavilla: bufera sul candidato di Forza Italia

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

“Magari ci fosse il fascismo“, con questa frase di un candidato al consiglio comunale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, ha scatenato la reazione dell’Anpi e di altre parti politiche. Si tratta di Vincenzo Tanzarella, in lizza alle comunali con Forza Italia, che ha imbarazzato anche lo stesso partito che ha preso le distanze. Ad aggravare la sua posizione è la scelta della giornata del 25 aprile per la pubblicazione del commento incriminato.

Elogio al fascismo il 25 aprile, bufera su un candidato consigliere

A Francavilla Fontana è in atto un acceso dibattito sulla pedonalizzazione della via Roma.

Nella giornata di ieri, 25 aprile, in cui ricorreva la Festa della Liberazione, il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo ha pubblicato un post sul tema. Il commento di Tanzarella, altamente al vetriolo, ha alzato un polverone.

Nel suo commento, Tanzarella ha scritto: “Magari… ci fosse il fascismo, tanto la dittatura che applicavate voi non si differenzia tanto. Non dimentichiamo che avete chiuso via Roma senza ascoltare la categoria dei commercianti, avete fatto di testa vostra”.

Di fronte ad un commentatore che gli fa notare l’uscita infelice, il candidato consigliere rincara la dose: “Se parli con chi ha vissuto ai tempi di Mussolini, il 90 percento ti dirà che si stava meglio”.

L’indignazione dell’Anpi

Immediata la risposta della sede distaccata “Donato della Porta” dell’Anpi di Francavilla Fontana, che su Facebook ha pubblicato gli screenshot dei commenti pubblicati da Vincenzo Tanzarella.

Il commento dell’associazione: “È preoccupante e pericoloso che il 25 Aprile Festa della Liberazione dalla tirannide dei fascisti alleati degli occupanti nazisti, un candidato al Consiglio Comunale faccia apologia del fascismo che la storia ha condannato e la Costituzione vigente vieta”.

La reazione è arrivata anche da Forza Italia nella persona del deputato Mauro D’Attis che sui social non solo ha condiviso lo sdegno dell’Anpi, ma ha anche decretato l’espulsione di Tanzarella dal partito.

La presa di posizione di Forza Italia

In mezzo a un centrodestra sempre più diviso sulle commemorazioni del 25 aprile, il commissario regionale di Forza Italia Mauro D’Attis ha condiviso il post dell’Anpi e ha chiesto l’interruzione della campagna elettorale del candidato.

Le sue parole: “Le dichiarazioni fatte a mezzo social da parte del candidato a consigliere comunale di Francavilla Fontana Vincenzo Tanzarella sono ingiustificabili e lo rendono fuori dalla storia e anche da Forza Italia”.

Quindi: “Allo stesso chiedo di interrompere la sua campagna elettorale. Forza Italia prende completamente le distanze da simili affermazioni”.

Per il momento Vincenzo Tanzarella non ha replicato a queste reazioni.