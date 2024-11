Elezioni regionali in Emilia-Romagna e Umbria, seggi aperti: chi sono i candidati, in calo l'affluenza

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Urne aperte in Emilia-Romagna e in Umbria per le elezioni regionali. Si vota dalle 7 alle 23 di domenica 17 novembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 18. Subito dopo avrà inizio lo scrutinio. In Emilia-Romagna i candidati presidente sono quattro, ma la sfida sarà verosimilmente tra Michele de Pascale del centrosinistra ed Elena Ugolini del centrodestra. Ben nove i candidati in Umbria, tra cui la presidente uscente Donatella Tesei del centrodestra e la sindaca di Assisi Stefania Proietti, sostenuta dal centrosinistra. In calo l’affluenza ai seggi.

L’affluenza in Emilia-Romagna: i dati di domenica

Con la chiusura dei seggi nella prima giornata, si registra una affluenza alle elezioni regionali nettamente in calo rispetto alla tornata precedente, sia in Emilia-Romagna che in Umbria.

In Emilia Romagna alle 23 di domenica ha votato il 35,77% degli aventi diritto, contro il 67,67% della tornata precedente. In quel caso però si trattava del dato definitivo, dato che si votava nella sola giornata di domenica.

Fonte foto: ANSA

L’affluenza in Umbria: i dati di domenica

Per quanto riguarda l’Umbria, l’affluenza alle 23 di domenica è stata del 37,79%, contro il 64,69% delle precedenti elezioni (voto in un solo giorno).

Come si vota alle elezioni regionali

Alle elezioni regionali in Umbria e in Emilia-Romagna possono votare tutti i cittadini maggiorenni andando al seggio nel proprio comune di residenza con la tessera elettorale e un documento di identità valido.

Alle elezioni regionali vince il candidato a presidente della Regione che ottiene anche un solo voto in più rispetto agli altri, senza andare al ballottaggio.

Gli elettori possono:

votare esclusivamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;

votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.

In Emilia-Romagna è permesso anche il voto disgiunto: è possibile votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Il voto disgiunto non è invece previsto dalla legge elettorale dell’Umbria.

I candidati in Emilia-Romagna

Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, 39 anni, è il candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto da Partito democratico, Movimento Cinque Stelle, Emilia-Romagna Futura (Azione, +Europa, Psi, Pri) e Alleanza Verdi-Sinistra.

La candidata del centrodestra è Elena Ugolini, 65 anni, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati. Dirige l’istituto scolastico paritario Marcello Malpighi a Bologna.

Federico Serra, 33 anni, è il candidato di una lista sostenuta da Potere al Popolo, Partito Comunista e Rifondazione Comunista. È dipendente di una cooperativa sociale.

Luca Teodori si presenta alle elezioni sostenuto dalla lista civica Lealtà, Coerenza, Verità. Ha 55 anni, fa il commerciante ed è ex consigliere provinciale. Ha fondato il Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità.

I candidati in Umbria

La presidente uscente Donatella Tesei, 66 anni, è la candidata della coalizione di centrodestra, sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Unione di Centro, Alternativa Popolare e dalle civiche Tesei Presidente e Noi Moderati Civici per l’Umbria. Avvocato cassazionista, era stata eletta al Senato alle elezioni 2018 nelle fila della Lega.

La candidata del centrosinistra è la sindaca di Assisi Stefania Proietti, 49 anni. Ingegnere e docente universitaria, è sostenuta da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e dalle liste civiche Umbria domani, Civici umbri, Umbria per la sanità pubblica e da Umbria futura.

Gli altri candidati sono:

Martina Leonardi (Insieme per l’Umbria resistente);

(Insieme per l’Umbria resistente); Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista);

(Democrazia Sovrana Popolare e Alternativa riformista); Moreno Pasquinelli (Fronte del Dissenso);

(Fronte del Dissenso); Fabrizio Pignalberi (Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia);

(Più Italia Sovrana e Quinto Polo per l’Italia); Elia Francesco Fiorini (Alternativa per l’Umbria);

(Alternativa per l’Umbria); Giuseppe Paolone (Forza del Popolo);

(Forza del Popolo); Giuseppe Tritto (Umani Insieme Liberi).