Elon Musk litiga con Boris Epshteyn, principale consigliere di Trump: scontro durissimo, parlano i testimoni

Duro faccia a faccia tra Elon Musk e Boris Epshteyn, avvocato e principale consigliere del presidente Usa neoeletto Donald Trump. Il patron di Tesla e SpaceX sarebbe stato protagonista di un acceso diverbio con il braccio destro del tycoon a proposito delle nomine del nuovo gabinetto dell’amministrazione Trump. Il diverbio sarebbe avvenuto durante una cena nella residenza di Mar-a-Lago del leader repubblicano, nei giorni successivi al suo trionfo elettorale.

Lo scontro tra Elon Musk e Boris Epshteyn, consigliere di Donald Trump

Secondo quanto riportato dalla testata statunitense Axios, Musk avrebbe messo in discussione alcune delle scelte di Epshteyn in merito al nuovo gabinetto politico.

Alcune fonti rimaste anonime hanno parlato di un “enorme litigio”, nel corso del quale l’imprenditore di origini sudafricane avrebbe anche accusato l’avvocato di fughe di notizie alla stampa.

Quest’ultimo, contrariato, avrebbe ribattuto che Musk non sapeva di cosa stesse parlando.

I motivi

Non è dato sapere quali siano le scelte politiche alla base dello scontro. Sempre secondo Axios, tuttavia, il contrasto sarebbe scaturito dal sostegno di Epshteyn a Bill McGinley come consigliere di Trump alla Casa Bianca.

C’entrerebbero anche le nomine di Emil Bove e Todd Blanche (membri del team di difesa penale di Trump) a incarichi di alto livello nel Dipartimento di Giustizia Usa.

Epshteyn, inoltre, ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta più controversa di Trump, ovvero quella di Matt Gaetz (già sotto indagine) come procuratore generale.

Chi è Boris Epshteyn

Boris Epshteyn, classe 1982, è un avvocato e consulente politico americano di origine russa, nato a Mosca.

Trasferitosi negli Stati Uniti da bambino, ha studiato all’Università di Georgetown e si è affermato come stratega politico. È noto per il suo ruolo come consulente senior nella campagna presidenziale di Donald Trump nel 2016 e come difensore delle sue politiche.

Epshteyn ha anche lavorato come commentatore politico per media conservatori. Viene spesso associato a strategie di comunicazione aggressive e polarizzanti.