La 16enne Anastasia Ronchi scomparsa a Pavia: l'appello sui social della sorella Micol, speaker radiofonica

Da mercoledì 13 dicembre non si hanno più notizie della 16enne Anastasia Ronchi, sorella della speaker radiofonica Micol Ronchi, che ha per questo lanciato un appello sui social: “Lei è Anastasia – ha scritto in una storia Instagram postando una foto della sorella scomparsa – si è allontanata dal proprio domicilio di Pavia nella giornata di ieri (13 dicembre, ndr). È stata vista nei pressi della stazione di Pavia“.

La segnalazione dell’avvistamento a Binasco

Micol Ronchi ha condiviso una foto di Anastasia chiedendo aiuto ai suoi follower e ai suoi colleghi, come Paola Pelagalli di Radio Italia e il musicista Saturnino, di diffonderla.

Poche ore dopo, ha pubblicato un’altra storia in cui ha raccontato di aver ricevuto una segnalazione che dice di ritenere “abbastanza credibile”.

Fonte foto: ANSA Le strade di Binasco, a sud di Milano

Un ragazzo l’ha contattata dicendole di aver visto la 16enne ieri, giovedì 14 dicembre, a Binasco, un piccolo comune distante circa 20 chilometri dalla città di Pavia, a sud di Milano.

“Mi hanno riferito che da Pavia ci si mette quattro ore a piedi ed è credibile perché Anastasia cammina tanto – ha raccontato la showgirl -. Se qualcuno a Binasco o nei paesi limitrofi dovesse vederla lo segnali alla polizia e mi contatti“.

Chi è Micol Ronchi, sorella di Anastasia

Nata a Monza, Micol Ronchi ha iniziato la sua carriera come modella a 19 anni.

Ha collaborato con importanti fotografi fra cui Davide Cerati, Jacopo Manfren, Maurizio Melozzi ed Enrico Lattanzi, mentre nel 2007 ha lavorato come fotomodella a Parigi e come attrice in un lungometraggio noir presentato nei maggiori festival europei.

L’anno seguente è apparsa in copertina sul magazine Must e ha collaborato varie volte con Vogue accessori e Vogue gioiello.

Nel 2009 è diventata playmate per Playboy Italia, venendo invitata come ospite in vari show televisivi, tra cui il Maurizio Costanzo Show, il Festival di Sanremo, Chiambretti Night, Mattinocinque e altri.

Attualmente fa la speaker radiofonica.