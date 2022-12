Jonnie Irwin, conduttore TV malato di cancro: "Questo sarà il mio ultimo Natale in famiglia"

Jonnie Irwin è un popolare conduttore televisivo inglese che lotta contro un cancro ormai in fase terminale. In una straziante intervista ha parlato del suo ultimo Natale in famiglia.

Due anni fa gli diedero sei mesi di vita

Il popolare volto dei programmi di Bbc e Channel 4 sta lottando da due anni contro un cancro che dai polmoni si è poi esteso a fegato e cervello. Due anni fa, quando i medici fecero la diagnosi, gli diedero al massimo sei mesi di vita.

Irwin ha recentemente reso noto di essere stato licenziato dopo aver comunicato il suo stato di salute alla produzione del programma ‘A Place In The Sun’.

Irwin è sposato con Jessica. La coppia ha tre figli: Rex che compirà 4 anni il 25 dicembre e i due gemellini Rafa e Cormac di 2 anni.

In una recente intervista al ‘Daily Mail’ la 49enne star della TV ha raccontato come si accinge a passare il Natale.

“Questo è il nostro ultimo Natale in famiglia insieme. Ma non lo diremo ai bambini. Perché spezzare i loro cuori proprio quando possono divertirsi così tanto?”

“Cerchiamo di andare avanti normalmente“, aggiunge il conduttore. “Abbiamo deciso di non piangere e di sfruttare al massimo ogni giorno. Sto ancora lavorando, cerco di costruire pensieri positivi”.

Cosa lo spinge ad andare avanti

“La gente dice: come fai a rimanere così ottimista? È un po’ una recita. In questi ultimi due mesi non mi è piaciuto essere senza energie, restare piegato in due dal dolore. Probabilmente sono più testardo che positivo”, confessa Irwin.

“Ma ho questa determinazione a raggiungere qualcosa ogni giorno. Mi sento in colpa se rimango seduto. Sono così grato per quello che ha passato negli ultimi mesi. Ha fatto di tutto per provvedere a me e ai ragazzi”.

E poi una preoccupazione per gli eventi che arriveranno: “Come affronterò la tristezza? So che dovrò farlo, per i ragazzi. Dovrò farmi sorridere. Ma mi preoccupa, il grande dolore che mi colpirà”.

L’ultimo Natale di Jonnie Irwin

Il conduttore racconta come passerà l’ultimo Natale in compagnia dei suoi cari: “Ci saranno mio fratello Federico, il mio amico Stuart e i nostri figli. Stanno arrivando le mie due sorelle e i loro mariti. È bello avere persone a casa nostra ora. È una casa grande e noi siamo una famiglia socievole”.