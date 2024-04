Johnny Depp vorrebbe il Castello di Montalto Dora vicino Torino, ma il sindaco smentisce: "Io non l'ho visto"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il recente passaggio di Johnny Depp nel Torinese per girare il film dedicato a Amedeo Modigliani sarebbe stato “galeotto”: l’attore americano, infatti, in queste terre si sarebbe innamorato del Castello di Montalto Dora, al punto di pensare di acquistarlo per farne la sua residenza privata. Peccato che qualcuno chi, in teoria, dovrebbe essere informato sui fatti non ne sapeva nulla: è il sindaco Renzo Galletto, che ha smentito questa voce ammettendo candidamente di “cadere dalle nuvole”. Il tutto sarebbe quindi una fake news, dovuta a un intricato groviglio di supposizioni che al momento non trovano conferme.

Johnny Depp e il Castello di Montalto Dora: cosa c’è di vero

Johnny Depp è di recente stato in Italia per ragioni di lavoro, e la sua presenza nel Torinese sembra aver scatenato degli insistenti rumors a proposito di un certo interesse immobiliare.

Oggetto dei desideri dell’attore statunitense sarebbe il Castello di Montalto Dora, una costruzione particolarmente amata dallo showbiz, visto che ha svolto la funzione di location per numerose produzioni cinematografiche.

Tuttavia, il sindaco del comune alle porte di Ivrea, Renzo Galletto, ha smentito questa voce, confermando che non ci sono stati contatti con Depp in merito all’acquisto della proprietà.

Quanto vale il Castello di Montalto Dora

Il castello al centro dell’attenzione mediatica si trova sopra le acque del lago Pistono e risale alla prima metà del XII secolo.

Che l’edificio sia in vendita è comunque assolutamente vero: attualmente la proprietà è sul mercato per 4 milioni e 850mila euro, e a gestire le trattative eventuali è un’agenzia specializzata in location esclusive, Romolini Immobiliare.

Si tratta di una proprietà privata notevole, utilizzata anche per le riprese del film “Dracula 3D” di Dario Argento. e altre produzioni come “La freccia nera” con Riccardo Scamarcio.

L’acquisto del Castello di Montalto da parte di Johnny Depp: consiglio di Riccardo Scamarcio?

Proprio Riccardo Scamarcio sarebbe una figura chiave nella costruzione della voce di corridoio, al momento priva di fondamento. L’attore italiano, che conoscerebbe bene il Castello, avrebbe consigliato a Depp di acquistarlo, considerando che ha di recente lavorato fianco a fianco con lui sul set di “Modì”.

A smentire tutto, al momento, il sindaco di Montalto Dora, Renzo Galletto. “Di questa cosa non ne so assolutamente niente: ne ho sentito parlare dai giornali” ha dichiarato categoricamente.

“Io non ha mai visto Johnny Depp, non ho mai visto salire macchine verso il castello, non me ne ha mai parlato il guardiano del castello. Sono cascato dalle nuvole”.

Che il sindaco non ne sappia ancora nulla, ad ogni modo, non esclude che l’attore possa effettivamente aver maturato un interesse per il Castello durante il suo periodo Torinese. “La produzione lavora lì, Scamarcio ha lavorato lì: ne avran parlato tra loro” ha spiegato Galletto. “Avrà fatto una visita qui, ma io non so se l’ha fatta, dove l’ha fatta, quando l’ha fatta. Io non ho visto né lui né le macchine”.