Un nuovo Pirati Dei Caraibi con Johnny Depp? L'indiscrezione sulla trattativa con la Disney

Dal processo Amber Heard – e anche molto prima – tra i topic più battuti, oltre alla causa per diffamazione vinta dall’attore, il dibattito si è spesso spostato sul ritorno di Johnny Depp nel cast di ‘Pirati Dei Caraibi’, quindi nel roster della Disney.

Il ritorno di Johnny Depp con ‘Pirati Dei Caraibi’

Nella storia del rapporto tra la star di ‘Edward mani di forbice’ e casa Disney eravamo rimasti allo split del 2018, quando a seguito della denuncia per maltrattamenti da parte dell’ex moglie Amber Heard il colosso del cinema aveva deciso di escluderlo dai progetti futuri.

Ora, secondo un’indiscrezione pubblicata da ‘Poptopic’, Johnny Depp sarebbe in trattativa con la Disney per un glorioso ritorno nei panni del capitano Jack Sparrow in un nuovo capitolo della saga.

L’indiscrezione, ripresa dalle testate internazionali e anche da quelle italiane, parla di un accordo da 300 milioni di dollari.

Le stesse indiscrezioni riferiscono che potrebbe trattarsi del capitolo 6 di ‘Pirati dei Caraibi’ o addirittura di “una serie spin-off di Disney Plus sulla prima vita del Capitano della Perla Nera”.

Dove eravamo rimasti

Non è la prima volta in cui sentiamo parlare del ritorno di Johnny Depp nei panni del capitano Jack Sparrow.

Fonte foto: ANSA Johnny Depp potrebbe indossare nuovamente i panni di Jack Sparrow

Durante la prima settimana di giugno, infatti, si era diffuso il comunicato di un ex dirigente Disney che alla rivista ‘People’ aveva parlato di “un enorme appetito” per un nuovo capitolo della saga con l’attore hollywoodiano di nuovo nei panni del protagonista.

Ancora, l’ex dirigente aveva parlato di “troppo potenziale tesoro al botteghino”. Il resto è noto: Johnny Depp aveva intentato una causa per diffamazione contro Amber Heard, e i giudici gli hanno dato ragione.

Sarà questo il punto di partenza per un ritorno dell’attore nelle grazie della Disney?

Il processo Amber Heard in pillole

Nel 2018 Amber Heard, senza citare il nome dell’attore, pubblicò un articolo sul ‘Washington Post’ in cui si dichiarava vittima di violenza domestica.

Gli occhi si puntarono subito contro Johnny Depp e l’attore accusò problemi nell’attività lavorativa proprio a seguito di quell’articolo. Per questo citò la ex moglie per 50 milioni di dollari.

Al processo i giudici hanno dato ragione all’attore, che ha vinto la causa.

L’ultimo capitolo della saga dei ‘Pirati dei Caraibi’ è ‘La vendetta di Salazar’ (2017).