Attore Elanain Sharif arrestato in Egitto, l'appello disperato della madre: "Mio figlio sta male, aiutatemi"

La madre di Elanain Sharif, l’attore di 44 anni fermato in Egitto, lancia un appello disperato alla stampa per chiedere clemenza alle autorità de Il Cairo. Cittadino italiano nato in Egitto e residente a Terni, è stato arrestato nella nazione di nascita per motivazioni legate al suo lavoro, essendo impegnato infatti nel settore porno, aspetto considerato un reato grave in Egitto. Sharif sarebbe detenuto in condizioni precarie: la madre ha chiesto cure adeguate per suo figlio e di poter comunicare con lui.

La richiesta della madre di Elanain Sharif

“Mio figlio sta male, aiutatemi. Ha bisogno di me e io di lui” ha chiesto la madre di Elanain Sharif, attore porno fermato e detenuto in Egitto.

La donna non riesce più a entrare in contatto con suo figlio, da cui è stata separata all’arrivo in aeroporto a Il Cairo. “Sono molto preoccupata perché mio figlio sta male. Non posso sapere come sta perché non riesco a parlarci”.

La polizia egiziana ha arrestato Elanain Sharif lo scorso 9 novembre a Il Cairo

La donna teme che Elanain sia detenuto in condizioni “disumane”, una fonte di preoccupazione ulteriore considerando che il 44enne ha subìto di recente tre operazioni chirurgiche alla schiena, di cui “l’ultima 30 giorni fa a Londra” ha spiegato la madre.

Perché Elanain Sharif è stato arrestato in Egitto

In Egitto la pornografia è un crimine estremamente grave, e affrontare un’accusa del genere significa trovarsi a fronteggiare un sistema giudiziario molto severo, con pene pesantissime e tolleranza pressoché nulla.

La Farnesina ha confermato che la situazione di Elanain Sharif è ancora più complessa a causa della sua doppia cittadinanza: nato in Egitto ma naturalizzato italiano, ha utilizzato il passaporto egiziano per entrare nel Paese.

Questo ha permesso alle autorità locali di considerarlo esclusivamente come cittadino egiziano, respingendo ogni tentativo di intervento diplomatico, con la motivazione che in questa circostanza l’Italia non ha voce in capitolo.

Nonostante ciò la Farnesina, attraverso l’ambasciata al Cairo, ha continuato a cercare spiragli di azione, riuscendo a ottenere rassicurazioni preliminari e l’eventuale possibilità di un incontro consolare con il detenuto.

Chi è l’attore Elanain Sharif

Elanain Sharif, 44 anni, è un attore porno noto con il nome d’arte Sheri Taliani. Come è stato appurato, il suo mestiere è a dir poco mal visto in Egitto, ma la madre del 44enne sostiene che entrambi sono stati più volte nel paese d’origine, eppure senza incontrare problemi.

Alessandro Russo, legale della madre di Elanain, ha dichiarato al Corriere dell’Umbria che tutto può essere mutato a causa di presunti contenuti inappropriati, per la legge egiziana, pubblicati su Facebook, sebbene non sia stato ancora formalizzato alcun capo d’accusa.

“Andavamo in Egitto spesso, con noi c’era anche mia nuora, la moglie di Elanain, non era certo la prima volta” ha spiegato la madre dell’attore.

“Era disperato” ha aggiunto l’avvocato. “Mi ha raccontato che nella cella sono in tantissimi. Lui si può stendere solo per trenta minuti su una branda ma poi deve lasciare il posto agli altri detenuti. La mamma è riuscita a vederlo solo una volta per un paio di minuti e, secondo quanto mi è stato raccontato, lui le ha detto che sta sempre in piedi perché per sedersi deve pagare”.