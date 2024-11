Alessandro Impagnatiello all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano, il video della sentenza

Lunedì 25 novembre, nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Alessandro Impagnatiello è stato condannato all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Tramontano. La donna, sua compagna, era al settimo mese di gravidanza quando è stata uccisa. Per l’ex barman, reo confesso, è stata esclusa l’aggravante dei futili motivi. La sentenza prevede anche 3 mesi di isolamento diurno.

Durante la lettura del dispositivo, la madre di Giulia Tramontano, Loredana Feniano, è scoppiata in lacrime, mentre Impagnatiello è rimasto impassibile sia al fianco dei suoi avvocati difensori sia mentre veniva scortato fuori dall’aula dalla polizia penitenziaria.

Sullo sfondo si è levato timido applauso.

Alessandro Impagnatiello alla lettura della sentenza

La senatrice di Forza Italia nonché vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, ha affermato che “giustizia è fatta per Giulia Tramontano”, anche se a dire la verità siamo solo al primo grado di giudizio.

E che “ora dobbiamo fare in modo che sia fatta piena giustizia anche per Thiago, il bimbo di 7 mesi del quale era incinta la ragazza”.

Secondo la parlamentare, infatti, “è profondamente ingiusto che una lacuna della legge non abbia permesso ai giudici di condannarlo per duplice omicidio, ma solo per interruzione non consensuale di gravidanza. Questo vuoto legislativo va assolutamente colmato, prevedendo non meno di 30 anni per chi uccide una donna incinta, come prevede il disegno di legge che ho presentato in Senato e che spero possa essere approvato quanto prima”.

Quindi, il messaggio alla famiglia di Giulia Tramontano: “Un abbraccio forte a mamma Loredana e ai fratelli, Mario e Chiara, perché nulla, neanche questa sentenza, potrà restituire loro Giulia. Il dolore non passa, ma almeno il suo assassino pagherà per l’atrocità commessa”.

Le tappe del femminicidio di Giulia Tramontano.