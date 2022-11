Jennifer Aniston in lutto, è morto il padre John: il toccante post dell'attrice per dirgli addio

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Jennifer Aniston e la sua famiglia sono stati colpiti da un grave lutto: è morto John Aniston, padre della celebre attrice e a sua volta nome importante nel panorama delle soap opera americane. Aveva 89 anni.

Jennifer Aniston dice addio al padre

La notizia è arrivata nel pomeriggio italiano di lunedì 14 novembre 2022 e a riferirla è stata la stessa Jennifer Aniston, tramite un post Instagram col quale ha detto addio al padre John condividendo foto della loro vita insieme.

“Dolce papà, John Anthony Aniston – ha scritto la star di Friends – Eri uno degli esseri umani più meravigliosi che abbia conosciuto. Sono grata che tu sia andato a librarti nei cieli in pace e senza soffrire”.

Il post IG di Jennifer Aniston con le foto del padre John

Il padre di Jennifer è morto venerdì 11 novembre e non sono state al momento rese note le cause della morte. “Hai sempre avuto un tempismo perfetto – ha proseguito la figlia – Questo numero ora significherà per sempre qualcosa per me. Ti amerò fino alla fine dei tempi“.

John Aniston, star della soap Il tempo della nostra vita

Nato come Yannis Anastassakis in Grecia nel 1933, John Aniston non è noto solo come padre di Jennifer ma anche per la sua ricca carriera nel mondo della televisione. Dal 1985 è infatti l’interprete di Victor Kiriakis nella soap Il tempo della nostra vita.

In onda dal 1965 sulla NBC, la serie ha consentito all’attore di ottenere anche una candidatura agli Emmy Awards, gli “Oscar” della televisione americani. Curiosamente, quello di Victor non è stato il suo primo ruolo nel programma: nel 1969 è apparso brevemente nei panni del Dr. Eric Richards.

Nel 2022, ha ricevuto un Daytime Emmy Lifetime Achievement Award, un premio alla carriera proprio per quanto fatto nella longevissima serie – che gli è valsa anche due Soap Opera Digest Awards.

Vita e carriera del padre di Jennifer

Oltre al ruolo che l’ha reso così popolare, Aniston è apparso in altri popolari programmi come Stark Trek: Voyager, Una mamma per amica, Mad Men, The West Wing, Cold Case e tanti altri ancora.

Con la prima moglie Nancy Dow, John ha avuto la figlia Jennifer Aniston nel 1969, quindi il figlio Alexander dal matrimonio con Sherry Rooney. Tra le curiosità relative all’attore, si segnala che era un grande fan di Shakespeare e possedeva alcune prime copie di Romeo e Giulietta.

Per l’attrice star di Friends, un altro grave lutto: a ottobre dell’anno scorso è scomparso infatti James Michael Tyler, una delle star dello show che ha contribuito al successo della figlia di John Aniston.