Morto Mehran Karimi Nasseri, l'uomo che ispirò il film 'The Terminal' di Steven Spielberg

È morto oggi Mehran Karimi Nasseri, l’uomo la cui storia divenne famosa in tutto il mondo quando nel 2004 Steven Spielberg diresse ‘The Terminal‘, film a lui ispirato. Mehran Karimi Nasseri è spirato oggi nel terminal 2F dell’aeroporto parigino Roissy-Charles de Gaulle.

La notizia è stata diramata da fonti aeroportuali. Nasseri, rifugiato politico iraniano, è morto nell’aeroporto in cui ha passato più di 18 anni della sua vita.

L’uomo, ormai 80enne, è deceduto per cause naturali. Nasseri era nato a Masjed Soleiman, nella provincia del Kuzistan nell’Iran occidentale.

In Europa alla ricerca della madre

L’uomo era giunto in Europa alla ricerca della madre. Aveva visitato Amsterdam, Londra e Berlino ma era sempre stato espulso per la mancanza di documenti validi.

Era dunque giunto a Parigi, all’aeroporto Charles de Gaulle e lì è rimasto per oltre 18 anni.

Nel 1992 la Francia era pronta a concedergli il permesso di soggiorno, a patto che presentasse una regolare tessera di rifugiato concessagli dal governo belga.

Il governo del Belgio, però, pretendeva che fosse Nasseri stesso a ritirarla. Da qui il nascere di una situazione paradossale: Nasseri non poteva circolare né uscire dalla Francia senza documenti, ma per prendere i documenti doveva uscire dalla Francia.

La situazione si è infine sbloccata nel 1999, dopo un’impasse di ben sette anni: Nasseri venne accompagnato in tribunale a Bobigny per ritirare i documenti.

Caso risolto? No, affatto: con una mossa a sorpresa Nasseri sostenne di chiamarsi con un altro nome: ‘sir Alfred Mehran’.

I documenti, dunque, a suo dire erano sbagliati e da rifare.

Finalmente fuori dall’eroporto

L’uomo è dunque rimasto a vivere nell’aeroporto Charles De Gaulle ancora per anni. Aeroporto che ha lasciato solo per un ricovero ospedaliero nel 2006. Dal 2007 Nasseri è poi stato trasferito in una casa d’accoglienza a Parigi.

Negli ultimi tempi l’uomo era tornato a vivere in aeroporto, dove oggi è spirato.

Le differenze con la trama del film ‘The Terminal’

Nel film ‘The Terminal’ il protagonista non è iraniano, ma è un cittadino di un immaginario stato dell’Est Europa, la Krakozhia. Il suo nome è Viktor Navorski e rimane bloccato all’aeroporto di New York perché nel suo paese un colpo di stato ha rovesciato il governo. Il suo passaporto, dunque, non è più valido.