Italiana arrestata a Zanzibar col marito per riciclaggio. Ma il fratello non ci sta: "Li hanno incastrati"

Riciclaggio. È questa l’accusa nei confronti dell’imprenditrice italiana Francesca Scalfari e del marito Simon Wood, finiti in manette a Zanzibar, in Tanzania, la mattina del 7 giugno. I due 15 anni fa, per realizzare il sogno della vita, avevano trasformato la loro residenza in un Boutique Hotel. Adesso però, secondo il fratello della donna, che non ha dubbi, sono finiti in carcere perché “li hanno incastrati”.

Cosa ci sarebbe dietro l’arresto

Marco Scalfari, fratello di Francesca, ha lanciato l’allarme attraverso un post su Facebook sostenendo che le accuse nei confronti della coppia sono del tutto prive di fondamento.

Nella nota ha spiegato che, oltre all’attuale ipotesi di riciclaggio di denaro, i due hanno alle spalle anche una precedente causa, già arrivata a conclusione dal lato civile ma non sul fronte penale, intentata da due loro ex soci italiani.

Al centro della controversia ci sarebbe la distribuzione degli utili dell’hotel.

Condizioni “disumane” in carcere

Non essendo previsto il rilascio su cauzione, Francesca Scalfari e Simon Wood dovranno restare in carcere.

L’imprenditrice italiana, secondo quanto raccontato dal fratello al Corriere della Sera, si trova rinchiusa in una cella insieme ad altre sei detenute, in condizioni “disumane”.

Il marito condividerebbe il carcere addirittura con altri 200 prigionieri. “Un carcere con criminali veri – ha evidenziato Marco Scalfari – dove il rischio di contrarre malattie virali è altissimo”. A detta sua la delicata situazione va contro qualsiasi legge governativa e contro ogni diritto umano.

L’appello del fratello di Francesca Scalfari

Per mantenere accesi i riflettori sulla vicenda, insieme agli amici il fratello di Francesca ha aperto una pagina social di supporto, in cui ha postato foto e video dei coniugi insieme al figlio minorenne, che dopo l’arresto è riuscito a tornare in Italia dai nonni materni.

Marco Scalfari è invece volato subito a Zanzibar, dove ha potuto incontrare la coppia soltanto una volta e senza il loro avvocato. “Non ci permettono di vederli”, ha fatto sapere. Finora sarebbe stata rifiutata persino la richiesta di visita consolare avanzata dall’ambasciatore italiano.

Per questo il fratello vuole far sapere a tutti “ciò che stanno passando mia sorella e mio cognato a Zanzibar, la terra che per più di 15 anni è stata la loro casa”. Pochi giorni fa, il 16 giugno, si è tenuta la prima udienza in tribunale, ma non se ne conosce ancora l’esito.

Intanto dalla Farnesina si sono mostrati fiduciosi che nei prossimi giorni il diplomatico italiano possa inviare il vice console in carcere da Francesca Scalfari. L’obiettivo sarebbe quello di ottenere i domiciliari.