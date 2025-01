Amianto in viale Mazzini in Rai oltre i limiti, smart working per i dipendenti: la scelta dell'azienda

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La Rai ha accelerato lo svuotamento della sua storica sede centrale in viale Mazzini a Roma, in via di ristrutturazione, a causa del ritrovamento di livelli troppo alti di amianto in alcuni dei piani già chiusi. I dipendenti saranno spostati in smart working o, se altrimenti impossibile, nella futura sede centrale provvisoria di via Alessandro Severo.

Amianto alla Rai, dipendenti in smart working

La Rai ha disposto che i dipendenti che lavorano nella sede centrale di viale Mazzini siano spostati in regime di lavoro da remoto, a causa del ritrovamento di livelli eccessivi di amianto nell’edificio.

La comunicazione della presenza della sostanza pericolosa è arrivata dalla Asl Rml, che è intervenuta dopo che il primo piano dell’edificio si è allagato. Si tratta comunque di una misura precauzionale.

Fonte foto: ANSA Il logo della Rai in viale Mazzini

I primi due piani di viale Mazzini sono da tempo chiusi per la programmata ristrutturazione della storica sede centrale della Rai, risalente al 1957 e di grande valore immobiliare oltre che architettonico.

La nuova sede della Rai

Non tutti i dipendenti potranno essere spostati in lavoro da remoto immediatamente. Alcuni saranno trasferiti nella nuova sede di via Alessandro Severo, nel quartiere Ostiense, poco lontano dall’Eur.

La struttura era già stata allestita per ospitare gli uffici centrali della Rai per 4 anni, il tempo necesario alla completa ristrutturazione di viale Mazzini, ed è quindi attrezzata per ospitare almeno alcuni dei dipendenti.

La questione dell’amianto è centrale nel progetto immobiliare per viale Mazzini. Il suo ritrovamento e la bonifica hanno creato anche alcune polemiche tra i dipendenti, preoccupati per la propria salute.

La ristrutturazione di viale Mazzini

Il piano immobiliare delle sedi Rai prevede una completa ristrutturazione della sede centrale di viale Mazzini. Oltre alla bonifica dell’amianto, saranno apportate una serie di migliorie all’intero edificio.

L’investimento è ritenuto importante sia dal punto di vista simbolico (l’importanza di questa sede è tale che Viale Mazzini viene talvolta usata come sineddoche per significare l’intera Rai) sia da quello immobiliare.

La riqualificazione del patrimonio immobiliare della Rai dovrebbe aiutare l’azienda a valutare meglio le potenzialità delle proprie sedi e a decidere, in futuro, quale sarà la loro destinazione.