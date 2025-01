Denuncia dell'attivista di Extinction Rebellion in Questura a Brescia: "M'hanno chiesto di toglier le mutande"

“Mi hanno chiesto di spogliarmi, di togliermi le mutande e di fare tre squat“. Inizia così il racconto di una attivista di Extinction Rebellion, una delle 23 persone fermate a Brescia dopo la manifestazione contro la Leonardo Spa e portate in Questura. Proprio lì, le ragazze – denuncia il collettivo – sarebbero state fatte spogliare, al contrario dei maschi.

La denuncia di una delle attiviste fermate a Brescia e portate in Questura è apparsa sul profilo di Extinction Rebellion.

Ecco le parole della ragazza, pronunciate nel video:

Il collettivo Extinction Rebellion, oltre al video, ha pubblicato un lungo comunicato:

“Dopo oltre 7 ore di fermo in Questura, sono state rilasciate le 23 persone di Extinction Rebellion, Palestina Libera e Ultima Generazione che erano state fermate dopo lamanifestazione alla Leonardo spa di Brescia. Apprendiamo con dolore che molte delle persone socialmente identificate come donne sono state costrette a spogliarsi e a eseguire piegamenti sulle gambe, trattamento non riservato invece alle persone di sesso maschile. Tutte le persone sono state denunciate arbitrariamente per reati pretestuosi e altre espulse da Brescia con dei fogli di via obbligatori. Sì, la solita misura di prevenzione del codice antimafia che viene illegittimamente notificata dai Questori di tutta Italia sotto ordine diretto del Ministero dell’Interno. Si conclude così una giornata piena di abusi in divisa che apre una nuova ferita nella gestione del pubblico dissenso in questo Paese. Abusi che raccontano, ancora una volta, che contestare le politiche genocide ed ecocide della Leonardo, la principale azienda bellica partecipata dallo stato italiano, non è assolutamente consentito. Chiederemo giustizia, anche questa volta, affinché il diritto al dissenso venga difeso, onorato e protetto. Ripetiamolo insieme: sorella, non sei sola!”