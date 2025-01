Affari Tuoi di Stefano De Martino supera quello di Amadeus, battuto il record di share e spettatori

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Continuano i record e i successi per Stefano De Martino. Sotto la sua conduzione, il programma dell’access prime time di Rai 1 Affari Tuoi ha superato il record di ascolti precedente, fatto segnare da Amadeus, e ha raggiunto i 6,6 milioni di spettatori di media, con uno share del 30,2%.

Il nuovo record di ascolti di Affari Tuoi

Stefano De Martino continua a far segnare nuovi record alla conduzione di Affari Tuoi, il programma di Rai 1 che copre la fascia oraria dell’access prime time, quella prima della prima serata.

Nella serata del 13 gennaio, la trasmissione ha fatto rilevare, stando ai dati Auditel, 6,6 milioni di spettatori di media, un record nella storia del programma, andato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2003.

Il record precedente apparteneva ad Amadeus, ex conduttore del Festival di Sanremo che ha rilanciato Affari Tuoi dopo anni di difficoltà, ed era di 6,5 milioni di spettatori di media.

Già battuto il record di share

Oltre al record di spettatori medi, De Martino deteneva già anche quello di share, vale a dire la percentuale di spettatori che hanno guardato il programma che conduce sul totale di quelli che erano davanti alla televisione durante quella fascia oraria.

Il nuovo picco di share di Affari Tuoi era già stato registrato la scorsa domenica, ed era pari al 30,95%, di poco superiore al 30,8% che Amadeus aveva fatto segnare durante la sua conduzione.

Nella serata del 13 gennaio, pur avendo fatto registrare il record di spettatori medi in termini assoluti, Affari Tuoi non è andato oltre il 30,2% di share.

Come sta andando Amadeus sul Nove

Intanto Amadeus, l’ex conduttore di Affari Tuoi, non sta avendo il successo atteso dopo il suo passaggio al Nove. Il suo programma Chissà chi è, molto simile ai Soliti Ignoti, che conduceva sulla Rai, è stato cancellato per gli ascolti troppo bassi.

Il conduttore è al lavoro su un nuovo format che sostituirà Chissà chi è e che avrà un budget più contenuto rispetto a quello della trasmissione conclusasi alla fine di dicembre.

Nel frattempo Amadeus è comunque riuscito a ottenere risultati migliori con altri programmi, come la riedizione de La Corrida, che ha toccato il 7,7% di share, numeri molto significativi per una rete come il Nove.