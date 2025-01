Cometa C/2024 G3 visibile per la prima volta in 160 mila anni, i momenti migliori sono all'alba o al tramonto

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Per la prima volta in 160 mila anni, la cometa C/2024 G3 passa tra il Sole e la Terra. Ha raggiunto il perielio e potrebbe essere visibile anche a occhio nudo: i momenti migliori per osservarla sono all’alba e al tramonto. Per osservarla a occhio nudo, è necessario trovarsi in luoghi lontani dall’inquinamento luminoso.

Cosa sappiamo sulla cometa C/2024 G3

Nota anche come Atlas, la cometa C/2024 G3 sta attraversando il cielo tra il Sole e la Terra.

Scoperta il 5 aprile 2024, C/2024 G3 è una cometa della quale non è stata ancora chiarita la natura.

Fonte foto: SOHO (NASA/ESA)

La cometa, immagine della Nasa

Probabilmente, si tratta di una cometa non periodica. Questo significa che, a differenza delle comete periodiche, che seguono orbite ellittiche e passano vicino al Sole regolarmente, la cometa Atlas potrebbe seguire un’orbita iperbolica.

Tuttavia, c’è la possibilità che sia già passata vicina alla Terra 160 mila anni fa. Si tratterebbe quindi di una cometa di lungo periodo.

Secondo le informazioni condivise dalla Nasa, la cometa potrebbe essere talmente luminosa da essere osservabile anche a occhio nudo, anche se è molto difficile prevederne la luminosità a lungo termine.

Si ipotizza che possa brillare almeno quanto il pianeta Venere, dettaglio che la renderebbe visibile a occhio nudo.

Atlas visibile anche in Italia

La rarissima cometa C/2024 G3 sta attraversando i cieli e il 13 gennaio ha raggiunto il perielio.

Si tratta del momento in cui orbita con la massima vicinanza al Sole, e questa è un’informazione molto importante.

Infatti, la distanza dal Sole può influenzarne la visibilità.

Gli astronomi avvertono: innanzitutto, la cometa è osservabile più facilmente nell’emisfero australe, a causa del particolare orientamento della sua orbita.

Questo però non significa che non sia possibile avvistarla anche nell’emisfero settentrionale e, di conseguenza, anche in Italia.

Come avvistare la cometa dall’Italia: gli orari migliori

Per cercare di osservare la cometa C/2024 G3, gli orari migliori sono quelli dell’alba e del tramonto.

In condizioni di cielo sereno e bassa luminosità, sarà possibile osservare la cometa anche a occhio nudo. Tuttavia, è particolarmente importante trovarsi in luoghi lontani da inquinamento luminoso.

Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani, inoltre, ha segnalato che il corpo celeste si trova in una posizione molto bassa sull’orizzonte. Per questo potrebbe essere difficile individuarla, nonostante la sua luminosità.