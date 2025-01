Gianni Cenni condannato per abusi su minore, il pizzaiolo arruolato dalla Russia è latitante

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Gianni Cenni, pizzaiolo italiano, è stato catturato dall’esercito ucraino dopo essere stato arruolato dalla Russia: condannato in Italia per abusi sessuali e omicidio, il 51enne era latitante. In seguito alla fuga in Finlandia aveva trovato moglie e si era creato una nuova vita in Russia. Cenni ora ha chiesto di tornare in Italia, denunciando di essere stato obbligato a combattere in Ucraina.

L’arresto del pizzaiolo Gianni Cenni

Nei pressi di Kupyansk, nella regione ucraina di Kharkiv, tra il 7 e l’8 gennaio è stato catturato dalle forze armate di Kiev Gianni Cenni, un pizzaiolo italiano di 51 anni.

A raccontare la sua storia è stato Today.it, una sorta di epopea ingloriosa di un uomo condannato in Italia, poi latitante arruolato da Mosca e infine arrestato. Con la speranza di tornare nel suo Paese, sostenendo di essere una vittima della Russia.

Fonte foto: ANSA

A sinistra Gianni Cenni nel 1999, quando fu condannato per omicidio; a destra una foto recente

La storia del condannato arruolato in Russia

Dettagli particolarmente inquietanti sono emersi sul caso grazie all’approfondimento di alcune testate nazionali.

Secondo quanto riportato da Libero, Gianni Cenni, padre di due figli, napoletano e pizzaiolo di professione, avrebbe abbandonato l’Italia per sfuggire a una condanna definitiva di 7 anni e 2 mesi per abusi sessuali su una bambina di sette anni, figlia della nipote di una sua ex compagna.

Non sarebbe il primo crimine commesso: nel 1999, quando lavorava come guardia giurata ed era 25enne, uccise un collega con due colpi di pistola.

Dopo aver scontato la pena, Cenni fece ritorno a Napoli in regime di semilibertà, ottenuto circa dieci anni più tardi.

La condanna per abusi su minore e la latitanza

In seguito alla nuova condanna per abusi su minore, per sfuggire al carcere Cenni sarebbe scappato inizialmente in Finlandia, dove avrebbe intrapreso una relazione con una donna russa, successivamente diventata sua moglie e madre dei suoi due figli, attualmente di 6 e 3 anni.

Si sarebbe quindi stabilito a Samara, una città russa situata tra Mosca e i Monti Urali, trovando impiego in un ristorante italiano gestito dal console onorario locale.

In un video riportato da Repubblica, Cenni afferma di essere stato “arruolato illegalmente in Russia per partecipare al conflitto in Ucraina” e dichiara il desiderio di tornare in Italia.