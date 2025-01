Tre latitanti napoletani catturati dalla polizia a Marbella in Spagna, sono figure di spicco della camorra

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono stati arrestati in Spagna tre pericolosi latitanti napoletani. Ciro Marigliano, Stanislao Marigliano e Michele Sannino, figure di spicco del crimine organizzato, sono stati individuati e fermati a Marbella in una operazione congiunta della polizia italiana e spagnola.

Tre latitanti catturati in Spagna

I tre latitanti sono stati catturati tra la serata di sabato 11 gennaio e il primo pomeriggio di oggi, domenica 13 gennaio.

L’operazione, come spiega la polizia in un comunicato, ha avuto come teatro Marbella, città costiera dell’Andalusia, nel sud della Spagna.

Fonte foto: ANSA

I tre avevano trovato riparo in Spagna per sfuggire alla cattura, alle misure cautelari a loro carico emessi dall’Autorità Giudiziaria italiana.

Le loro ricerche erano state estese in tutta Europa in quanto oggetto di mandati di arresto europei emessi dalla Procura di Napoli.

Chi sono i tre latitanti arrestati

In manette sono finiti Stanislao Marigliano, di 67 anni, Michele Sannino, 48 anni, e Ciro Marigliano, 24. I tre sono legati da vincoli di parentela; Stanislao Marigliano è suocero di Sannino e nonno del 24enne.

Stanislao Marigliano era ricercato dall’aprile scorso, in quanto condannato in via definitiva a 5 anni e 8 mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Napoli per ricettazione aggravata dal metodo mafioso.

Michele Sannino era ricercato dal maggio 2023 in quanto condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Salerno per contrabbando di sigarette. Inoltre su di lui pendevano altri due mandati di arresto emessi dai Tribunali di Roma e Napoli per spaccio e traffico di droga, autoriciclaggio e contrabbando di sigarette.

Ciro Marigliano era ricercato dal luglio 2024, quando sfuggì all’arresto per essere ritenuto autore del tentato omicidio di un pregiudicato avvenuto a Napoli nell’ottobre 2023. Fatto che avrebbe commesso assieme al fratello Stanislao, che è stato invece arrestato.

I tre sono ritenuti esponenti del clan Formicola- Marigliano, attivo nella zona orientale di Napoli. Stanislao Marigliano è sposato con Concetta Formicola, sorella dei capiclan Gaetano, Bernardo e Ciro. I primi due sono stati uccisi in agguati camorristici mentre il terzo è detenuto all’ergastolo.

L’operazione a Marbella

L’operazione è stata condotta dall’Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) della polizia spagnola e dalla polizia italiana, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (SCO).

I tre sono stati localizzati a Marbella grazie alle indagini svolti dagli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dalla locale Distrettuale Distrettuale Antimafia.

Il primo a finire in manette è stato Ciro Marigliano, catturato dalla polizia sabato sera dopo un lungo pedinamento per le strade della città.

Nel primo pomeriggio di domenica sono stati arrestati gli altri due, nel complesso residenziale dove si trovavano.