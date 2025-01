AV in tilt alla stazione Roma Termini, circolazione ferroviaria sospesa per problemi alla rete elettrica

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La circolazione dei treni a Roma è stata sospesa per circa un’ora a causa di un guasto alla stazione Termini, uno dei più importanti snodi dell’alta velocità italiana. Tutti i convogli, AV, Intercity e regionali, potrebbero subire ritardi e cancellazioni. All’origine del problema un malfunzionamento della rete elettrica.

AV in tilt a Roma Termini

La circolazione di tutti i treni è rimasta sospesa tra le 18:00 e le 19:00 nel nodo di Roma. I ritardi sfiorano in alcuni casi le tre ore, con la maggior parte dei convogli in arrivo che hanno accumulato circa un’ora di ritardo.

L’origine del problema sarebbe un guasto alla rete elettrica nella stazione di Roma Termini che ha costretto i tecnici di Rfi a intervenire. La circolazione dei treni è stata quindi bloccata per permettere di risolvere il malfunzionamento.

Dopo le 19:00 l’intervento dei tecnici ha permesso di far riprendere gradualmente la circolazione. Permangono numerosi disagi, tra cui treni deviati, interrotti prima della fine programmata del loro percorso o completamente cancellati.

Treni deviati e cancellati

Trenitalia ha comunicato sul proprio sito l’elenco dei treni ad alta velocità che fermeranno in via straordinaria nella stazione di Roma Tiburtina a causa del guasto a Termini.

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:15)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:10)

Invece il treno FR 8528 che sarebbe dovuto partire da Roma Termini alle 18:50 ha cominciato il viaggio da Roma Tiburtina.

Completamente cancellate diverse corse dei regionali del Lazio, in particolare quelli della linea che porta da Roma Termini all’aeroporto di Fiumicino, ma anche verso Albano Laziale, Civitavecchia e Nettuno.

Le reazioni dei politici

Il guasto alla stazione Termini di Roma ha fatto riemergere le polemiche politiche degli ultimi mesi riguardo ai problemi della rete ferroviaria italiana.

È l’ennesima giornata nera dei trasporti finisce con un nuovo guasto alla rete elettrica nel nodo di Roma questa è la situazione ora. Se non vogliono riferire in aula la presidente Meloni e il ministro Salvini vadano almeno alla Stazione Termini a rendersi conto dei danni che stanno facendo al Paese” ha scritto su Facebook il deputato del Pd Andrea Casu.

Il leader del M5S Conte ha scritto su X: “Tutti i treni fermi e circolazione paralizzata: un altro disastro. Meloni non aveva due minuti da dedicare alle bollette, ce l’ha 1 minuto per questa emergenza? Quando ci proporranno soluzioni dignitose per un paese civile?”