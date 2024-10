Treni in ritardo o cancellati per un guasto a Roma, bloccata la stazione di Termini: circolazione in tilt

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dalle ore 6:30 di mercoledì 2 ottobre, è sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo di Roma. A causa di un guasto alla linea i treni potranno essere in ritardo o cancellati nelle stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina. Coinvolti i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. Rfi fa sapere in una nota che i tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Disagi in tutta Italia, da Milano a Napoli.

La stazione di Roma Termini in tilt

Lo snodo ferroviario di Roma è stato interessato a un guasto alla linea in mattinata, così come comunicato da Rfi. Gli ultimi aggiornamenti pubblicati sul sito ufficiale di Trenitalia segnalano, alle ore 7.50, che la circolazione rimane sospesa tra le stazioni di Termini e Tiburtina.

L’intervento dei tecnici è in corso, ma nel frattempo si segnalano possibili ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso.

Sul web, numerosi passeggeri segnalano che tutti gli schermi elettronici di Termini e Tiburtina sono fuori uso. Gli annunci relativi alle modifiche alla circolazione vengono dati tramite altoparlanti e sms.

I treni coinvolti dal guasto alla linea

Di seguito la lista dei treni Alta Velocità e Intercity soggetti a modifiche di percorso e eventuali ritardi:

FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24)

FR 9612 Battipaglia (5:12) – Torino Porta Nuova (12:10)

FR 9608 Salerno (5:16) – Milano Centrale (10:00)

FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

FR 8334 Napoli Centrale (5:45) – Fiumicino Aeroporto (7:52)

FA 8300 Benevento (5:54) – Roma Termini (7:45)

FR 9503 Firenze Santa Maria Novella (6:00) – Napoli Centrale (9:13)

FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

FR 9404 Roma Tiburtina (6:43) – Venezia Santa Lucia (10:34)

FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:55)

FR 8333 Roma Termini (7:30) – Reggio Calabria Centrale (12:50)

IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) – Roma Termini (8:20)

IC 701 Roma Termini (6:26) – Taranto (12:55)

IC 723 Roma Termini (7:26) – Palermo Centrale (19:03)

IC 534 Roma Termini (7:50) – Ancona (11:25)

Tutti i treni cancellati

La lista dei treni Alta Velocità e Intercity cancellati, così come segnalato da Trenitalia:

FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

FR 9501 Roma Termini (7:00) – Napoli Centrale (8:12)

FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

FR 9527 Milano Centrale (10:10) – Salerno (16:06)

FB 8606 Roma Termini (6:57) – Torino Porta Nuova (13:40)

FB 8623 Torino Porta Nuova (15:15) – Roma Termini (22:03)

Coinvolti anche i treni regionali da e verso l’aeroporto di Fiumicino

Tra le ore 6:40 e le 8:00 di martedì sono stati cancellati o soggetti a modifiche del percorso anche numerosi treni regionali, sia in arrivo che in partenza da Roma Termini e Roma Tiburtina.

Coinvolti nel disguido anche i treni che, dal centro di Roma, conducono all’aeroporto di Fiumicino, con non pochi disagi ai viaggiatori.

Aggiornamento delle 8:45

Alle 8:45, Trenitalia informa che “la circolazione è ora fortemente rallentata” e “i treni Alta velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti o subire limitazioni di percorso e cancellazioni”.

Ai passeggeri viene rivolto l’invito a riprogrammare il viaggio.

Disagi anche a Napoli, Bologna, Firenze e Milano

Il guasto ha provocato gravi ripercussioni e disagi anche nel resto del Paese:

Napoli: ritardi sui treni dell’alta velocità fino a 120 minuti, sia in arrivo che in partenza. Regolare la circolazione dei regionali;

ritardi sui treni dell’alta velocità fino a 120 minuti, sia in arrivo che in partenza. Regolare la circolazione dei regionali; Bologna : ritardi, fino a 120 minuti, lunghe code davanti ai box informativi di Trenitalia e Italo;

: ritardi, fino a 120 minuti, lunghe code davanti ai box informativi di Trenitalia e Italo; Firenze: stazione affollata a Santa Maria Novella, con ritardi fino a 140 minuti per i treni in partenza da Firenze per il Nord e fino a 60 minuti per quelli diretti a Sud;

stazione affollata a Santa Maria Novella, con ritardi fino a 140 minuti per i treni in partenza da Firenze per il Nord e fino a 60 minuti per quelli diretti a Sud; Milano: il ritardo maggiore è dei treni provenienti da Lecce, 260 minuti. Cancellati alcuni treni per Napoli e Salerno.