Nomination Oscar 2025 rinviate al 23 gennaio per gli incendi, tanti membri dell'Academy vivono a Los Angeles

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Le nomination agli Oscar 2025 sono state spostate di una settimana a causa degli incendi che hanno flagellato Los Angeles. L’annuncio delle candidature agli Academy Awards è spostato al 23 gennaio. La data era inizialmente stata fissata al 17 gennaio ed era già stata spostata al 19. Le fiamme hanno sfiorato anche il Dolby Theatre e la Walk of fame.

Quand’è la notte degli Oscar 2025

La 97ª edizione della notte degli Oscar si terrà comunque il 2 marzo al Dolby Theatre. L’annuncio relativo alle nomination sarà trasmesso in diretta televisiva, ma fra il pubblico non ci sarà alcun giornalista.

Alle nomination, per ogni categoria, vengono indicati cinque film tranne che per la più importante, “Miglior Film”, che va da un minimo di cinque film a un massimo di dieci.

Fonte foto: ANSA

La nota dell’Academy

La decisione di posticipare le nomination si deve anche e soprattutto al fatto che il 60% dei circa 10.000 membri dell’Academy abita nella zona colpita dagli incendi. Diversi fra loro hanno perso la casa e alcuni hanno subito lutti. A contare i danni sono, fra gli altri, star di Hollywood, registi, sceneggiatori, produttori, eccetera.

“Siamo tutti sconvolti dall’impatto degli incendi e dalle profonde perdite subite da molti nella nostra comunità”, hanno dichiarato in una nota il ceo dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang.

“L’Academy è sempre stata una forza unificante all’interno dell’industria cinematografica e siamo impegnati a rimanere uniti di fronte alle difficoltà”, hanno aggiunto.

Fino a quando si vota

Il periodo di votazione delle nomination è stato inoltre esteso fino a venerdì 17. Il termine era inizialmente stato fissato al 12 gennaio.

“A causa degli incendi ancora attivi nell’area di Los Angeles, riteniamo necessario estendere il periodo di votazione e spostare la data dell’annuncio delle nomination per dare più tempo ai nostri membri”, è stato spiegato.

Altri eventi spostati o cancellati

Cancellato a causa dei roghi anche il pranzo annuale per i candidati. I premi scientifici e tecnici, che erano fissati per il 18 febbraio, sono stati rimandati a data da destinarsi.

La Writers Guild of America, l’associazione che raggruppa i sindacati degli sceneggiatori, ha posticipato l’annuncio dei propri candidati “fino a nuovo avviso”. Le nomination erano state previste per il 9 gennaio. La cerimonia resta tuttavia ancora fissata per il 15 febbraio. Spostati dal 12 al 26 gennaio anche i Critics Choice Awards e diverse produzioni.