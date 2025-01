Caterina Pappalardo uccisa dal figlio Giosuè Fogliani a Messina: stordita con spray al peperoncino e pugnalata

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Omicidio a Messina. Un ragazzo di 26 anni, Giosuè Fogliano, è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la madre, la 62enne Caterina Pappalardo, con almeno 15 coltellate. Prima di pugnalarla a morte, al culmine di una lite, l’avrebbe stordita con lo spray al peperoncino. Il figlio avrebbe confessato tutto alla polizia, ancora ricoperto del sangue della donna.

L’omicidio in via Cesare Battisti a Messina

L’omicidio, secondo la testata locale Tempostretto, sarebbe avvenuto nella casa in cui abitava Caterina Pappalardo, in via Cesare Battisti, intorno alle ore 13 di martedì 14 gennaio.

Ad allertare le forze dell’ordine sarebbero stati i vicini, allarmati dalle urla della donna.

Una volta sul posto, il figlio della vittima, Giosuè Fogliano, avrebbe aperto la porta alla polizia, ancora sporco di sangue, confessando l’omicidio della madre.

Il 26enne è stato arrestato e portato via: le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Vito Di Giorgio.

Lo spray al peperoncino prima delle coltellate

Giosuè Fogliano avrebbe ucciso la madre con almeno 15 coltellate.

Secondo una prima ricostruzione, il 26enne avrebbe stordito la madre con uno spray al peperoncino al culmine di una lite, per poi pugnalarla a morte.

L’ipotesi dei problemi psichici

Tempostretto aggiunge che gli investigatori starebbero sentendo i primi testimoni del palazzo di Messina: sembra che il 26enne soffrisse di problemi psichici.