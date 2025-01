Caos treni e "Salvini dimettiti", ministro nella bufera social e politica: attacco di Italia Viva e M5s

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

I treni nazionali finiscono nuovamente nel caos e la politica si scaglia con veemenza contro il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Salvini dimettiti” è entrato fra gli hashtag in maggiore tendenza su X, con critiche soprattutto da Movimento 5 Stelle e Italia Viva, che con il suo leader Matteo Renzi ha aperto anche a una mozione di sfiducia.

Caos treni, su X spopola l’hashtag “Salvini dimettiti”

Il nuovo caos treni a Roma ha fatto moltiplicare le critiche rivolte a Salvini, con l’hashtag “dimettiti” in trend e ripreso da rappresentanti di diversi partiti di opposizione.

“Stamani Firenze, oggi Roma. Il trasporto su rotaia sembra impazzito. Ma che sta succedendo in Italia?” si è domandato Matteo Renzi, che ha invitato il Ministro a riferire in Senato minacciando la mozione di sfiducia a firma Italia Viva.

Poco dopo Renzi ha condiviso l’iniziativa del suo partito, che ha lanciato una petizione per sollecitare le dimissioni di Salvini, giudicato “assolutamente incapace e incompetente”.

Le critiche a Salvini da Italia Viva

Altri esponenti di Iv hanno rincarato la dose. “Il ministro Salvini deve venire in Parlamento per spiegare cosa sta succedendo alle ferrovie italiane totalmente nel caos” ha postato Maria Chiara Gadda, invitando a sua volta il Ministro a dimettersi.

“Se la linea dell’alta velocità è satura ci dica dove sono gli investimenti per potenziarla. Ci spieghi anche la sua proposta di taglio del 15% delle corse, su quali linee e fasce orarie?” ha domandato Gadda, ricordando che data la lunga permanenza della Lega negli ultimi governi, “lo scaricabarile proprio non regge”.

“Per Salvini i ministeri sono come i giocattoli per i bambini, ad un certo punto stancano” ha poi twittato con sarcasmo Davide Faraone.

Le critiche di Conte e del M5S

“Aggiorniamo il Governo, chiuso nelle sue stanze dorate, su quel che sta accadendo nel mondo reale: buio pesto per pendolari e viaggiatori anche a Roma Termini dove ci sarebbe un guasto della linea elettrica” ha twittato il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte.

“Alcuni pendolari sono rimasti per minuti al buio dentro i treni, altri sono in fila davanti alla tabella dei ritardi aspettando notizie su tempi e sulle cancellazioni. Tutti i treni fermi e circolazione paralizzata: un altro disastro” ha evidenziato.

Poi la stoccata alla premier: “Meloni non aveva due minuti da dedicare alle bollette, ce l’ha 1 minuto per questa emergenza? Quando ci proporranno soluzioni dignitose per un paese civile? Sveglia!” ha concluso.

Gli fa eco Antonino Iaria: “Salvini si dimetta: l’italia ha bisogno di infrastrutture che servono, non di faraonici sprechi! Chiediamo le dimissioni immediate di Matteo Salvini! Basta sprechi, investiamo nelle infrastrutture che servono davvero!”