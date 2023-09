Investe due pedoni a Mondolfo vicino Pesaro e scappa, arrestata 42enne: gravissima una delle vittime

Li ha investiti e si è data alla fuga. È quanto accaduto nella notte tra venerdì 22 settembre e sabato 23 a Mondolfo, in provincia di Pesaro Urbino, quando una Ford Focus grigia stava viaggiando lungo la provinciale 424 in direzione Marotta. In quel momento due ragazzi originari del Bangladesh, di 23 e 29 anni, stavano rientrando a casa. Il 23enne è in gravi condizioni. La conducente, una cubana di 42 anni, non si è fermata a prestare soccorso.

Pedoni investiti a Mondolfo, l’auto non si è fermata

Come riporta ‘Corriere Adriatico’, nella notte tra venerdì 22 settembre e sabato 23, un quarto dopo mezzanotte, una Ford Focus grigia ha travolto due ragazzi di 23 e 29 anni sulla provinciale 424 mentre stavano rientrando a casa a piedi.

La conducente non si è fermata a prestare soccorso alle vittime e ha proseguito a tutta velocità verso Marotta.

Fonte foto: TuttoCittà.it Una 42enne cubana ha investito due pedoni a Mondolfo (Pesaro Urbino) nella notte tra il 22 e il 23 settembre, senza fermarsi a prestare soccorso

A scoprire l’accaduto è stato un conducente transitato sulla stessa strada poco dopo.

L’uomo ha notato le due vittime riverse sull’asfalto, si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

I soccorsi e le indagini

Le ambulanze del 118 hanno subito trasportato i due giovani all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Il 29enne ha riportato fratture multiple mentre il 23enne, entrato al pronto soccorso in codice rosso, versa in condizioni gravissime con un trauma cranico ed ematomi.

La prognosi delle due vittime rimane riservata.

Nel frattempo i carabinieri della stazione di Monte Porzio che nell’ora dell’impatto avevano una pattuglia sul territorio in servizio, insieme ai militari di Mondolfo che lavorano sul territorio come competenza, si sono messi sulle tracce dell’auto pirata.

Intorno alle 3 di notte gli uomini dell’arma sono arrivati all’abitazione della conducente della Ford Focus: si tratta di una 42enne di origine cubana.

L’arresto

La donna è stata arrestata.

I militari hanno rinvenuto frammenti di carrozzeria compatibili con l’autovettura parcheggiata nei pressi dell’abitazione della 42enne, che presentava diverse ammaccature.

La Ford Focus è stata sequestrata ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna dovrà rispondere di lesioni stradali gravissime e omissione di soccorso. La conducente è residente a Mondolfo.

Gli inquirenti l’hanno inoltre sottoposta ai vari test per stabilire se al momento dell’incidente fosse sotto l’effetto di alcol o altre sostanze.

Per lunedì 25 settembre è prevista l’udienza di convalida dell’arresto per la donna, assistita dall’avvocato Matteo Mattioli come riporta ‘Corriere Adriatico’.

