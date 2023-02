Incidente Vedelago, studentessa 23enne muore travolta da un Suv: era in vacanza con gli amici per il Carnevale

Una studentessa romana di 23 anni, Clara Amman, ha perso la vita in un incidente stradale nella notte del 20 febbraio a Vedelago, in provincia di Treviso, mentre tornava con tre amici dai festeggiamenti del Carnevale di Venezia. L’auto in cui viaggiava è stata travolta da quella di un 52enne, rimasto lievemente ferito. La ragazza è morta sul colpo, mentre gli altri passeggeri sono stati trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

La dinamica dell’incidente

Intorno all’una e mezza di notte, una Nissan Micra, guidata da una 26enne, si è scontrata sulla Sr53 Castellana a Vedelago, in provincia di Treviso, con un Suv Qashqai, condotto da un 52enne del posto.

Sulla Nissan Micra viaggiavano quattro persone, Clara Amman e gli amici N.P. di 26 anni, A.D.B. di 25 anni e R.L. di 28. Nell’impatto il Suv è finito nel fossato al lato opposto della strada.

Fonte foto: Virgilio Luogo dell’incidente a Vedelago

I tre ragazzi avevano appena finito di fare benzina in un distributore sulla Castellana. Nel tentativo di reimmettersi in strada, sono stati travolti dall’auto del 52enne, sopraggiunta a velocità elevata. Il Suv ha colpito in pieno la Micra e non ha lasciato scampo alla 23enne.

Secondo altre ricostruzioni, la Micra potrebbe essersi fermata, invece, a bordo strada per un guasto meccanico, per poi essere tamponata dal Suv.

I soccorsi sul posto

L’allarme è stato lanciato da un automobilista di passaggio. Al loro arrivo, i pompieri del distaccamento di Castelfranco Veneto, hanno messo in sicurezza la zona ed estratto dalla Nissan Micra la giovane vittima. Per lei, purtroppo, non c’era più nulla da fare.

I tre ragazzi e il conducente del Suv sono stati condotti negli ospedali Ca’ Foncello di Treviso e San Valentino di Montebelluna.

I carabinieri di Vedelago hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4:30.

La tragedia in un giorno di festa

La 23enne si trovava in vacanza in Veneto per poter partecipare ai festeggiamenti del Carnevale di Venezia. La ragazza e gli amici con cui viaggiava, originari del sud Italia, studiavano insieme all’Università di Torino.

Non è il primo incidente mortale di questi giorni. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, la morte di un giovane di 26 anni aveva spinto il sindaco della città a sospendere i festeggiamenti previsti per Carnevale.