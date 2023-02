Scontro tra 4 auto a Tolmezzo: 10 feriti trasportati d'urgenza in ospedale, traffico in tilt

Ennesimo incidente stradale nella notte. Uno scontro tra 4 automobili a Tolmezzo ha coinvolto 10 persone, tra cui un minore. Tutte sono state trasferite in ospedale per le ferite riportate, ma in condizioni non preoccupanti.

La dinamica dell’incidente

Le automobili si sarebbero scontrate nella serata di domenica 19 febbraio lungo la statale Carnica all’altezza della cartiera, indicativamente sotto il ponte di Avons, che attraversa il fiume Tagliamento. Nell’impatto, due vetture sono finite fuori strada, nei fossati che costeggiano la carreggiata.

Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

Fonte foto: Virgilio Il luogo dell’incidente, nei pressi del ponte

I soccorsi dei feriti

Dopo la chiamata al 112, sul posto sono arrivati i sanitari di tre ambulanze (una proveniente da Paluzza e due da Tolmezzo) e i Vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia per fornire soccorso alle persone ferite e per rimettere in sicurezza la strada.

A tutti i feriti trasportati in ospedale è stato dato il codice giallo.

Le operazioni di soccorso hanno inevitabilmente creato dei disagi alla circolazione.

Un altro incidente in Carnia

Poco dopo in serata, un altro scontro in Carnia. Nell’impatto tra due automobili, una delle due vetture è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, tra l’autostrada e la regionale, e ha preso fuoco dopo il volo di 30 metri.

L’incidente ha causato un solo ferito, trasportato in ospedale in codice giallo. Dato che il maxi-incidente ha impegnato il pronto soccorso dell’ospedale di Tolmezzo, il paziente è stato portato direttamente all’ospedale di San Daniele del Friuli.

Questa volta le due automobili si sono scontrate in autostrada, lungo la A23, nel tratto compreso tra Carnia e Gemona del Friuli. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale della Sottosezione di Amaro.

Nessuna delle persone coinvolte negli incidenti del 19 sera ha riportato, quindi, delle ferite gravi. Lo scorso anno, un altro incidente avvenuto nella statale tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico aveva invece causato la morte di tre persone in uno scontro frontale tra due automobili.