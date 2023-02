Incidente ad Aragona: auto si ribalta nella notte, muore ragazzo di 26 anni. Sindaco sospende il carnevale

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Tragedia ad Aragona, comune dell’Agrigentino: nella notte fra il 18 e il 19 febbraio un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata nella zona industriale fra Agrigento, Favara e Aragona. Nell’incidente ha perso la vita il 26enne Raimondo Giglia.

Incidente nel cuore della notte

A segnalare l’incidente avvenuto lungo viale Mediterraneo un automobilista di passaggio alle 7:00 del mattino.

La zona è stata immediatamente raggiunta dai soccorritori e il corpo di Raimondo Giglia, che era stato sbalzato dal veicolo, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Fonte foto: Tuttocittà Nell’immagine, la zona dell’incidente: viale Mediterraneo nell’area industriale fra i comuni di Agrigento, Favara e Aragona.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. I carabinieri della compagnia di Canicattì e i vigili urbani hanno raggiunto i rottami della Fiat Panda del ragazzo per effettuare i rilievi del caso.

Fra le prime ipotesi si valuta l’eventualità che l’auto del giovane possa avere urtato qualcosa per poi ribaltarsi o che Raimondo sia uscito fuori strada perché abbia cercato di evitare qualcosa all’ultimo momento.

Gli esiti dei rilievi sull’auto e sul manto stradale permetteranno di avere maggiori elementi.

Come riporta ‘Agrigento Notizie’ sul luogo dell’incidente è accorso anche il sindaco di Aragona, Giuseppe Pendolino.

Sospeso il carnevale di Aragona

“Siamo vicini alla famiglia”, ha detto il sindaco Pendolino. “Stiamo provvedendo a sospendere tutte le manifestazioni del carnevale. È una tragedia per tutti noi. Non possiamo fare altro che stringerci attorno al dolore e alla disperazione dei genitori di Raimondo, un ragazzo perbene, così come i suoi genitori”.

Il ventiseienne era impiegato in un’impresa di pulizie ed era molto conosciuto e stimato dai concittadini.

“Quella di Raimondo Giglia è una famiglia di grandi lavoratori – ha detto il sindaco – gente veramente perbene. Siamo sconvolti!”

L’omaggio dei calciatori di Aragona a Raimondo Giglia

Annullata in segno di protesta la diretta streaming e l’animazione musicale destinate ad accompagnato la partita della locale squadra di calcio.

I giocatori, in segno di rispetto, avevano chiesto alla Lega anche di spostare la partita ad altra data. Richiesta che non è stata accolta.