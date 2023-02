Incidente a Jesolo, auto si schianta contro un platano: muore un 39enne. Veicolo parzialmente in fiamme

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un grave incidente a Jesolo si è concluso in tragedia: un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato contro un platano questa mattina, sabato 18 febbraio. Secondo una prima ricostruzione lo schianto sarebbe avvenuto a seguito di un sorpasso.

Jesolo, incidente mortale: muore un 39enne

Come ricostruisce ‘Il Gazzettino’ l’incidente ha avuto luogo questa mattina, sabato 18 febbraio, intorno alle 11.

L’uomo viaggiava a bordo della sua Opel Corsa quando all’improvviso, in via Cà Gamba, è uscito fuori strada per poi schiantarsi contro un platano.

Jesolo, via Cà Gamba. Un 39enne è morto dopo essersi schiantato contro un platano

Sempre ‘Il Gazzettino’ ha riportato che l’incidente del 39enne, Giorgio Stringhetta, non ha coinvolto altri mezzi. Il platano fa parte della fila di alberi che costeggiano la carreggiata.

Le indagini

Per il momento gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire le dinamiche del tragico incidente.

Secondo ‘Venezia Today’ il 39enne sarebbe finito fuori strada mentre tentava di sorpassare un gruppo di ciclisti. Dalla corsia opposta, però, sarebbe arrivata un’altra auto che avrebbe costretto l’uomo ad accelerare la manovra di rientro, e proprio in quel momento avrebbe perso il controllo del mezzo.

Giorgio Stringhetta sarebbe morto poco dopo, quando i vigili del fuoco – scrive ‘La Nuova Venezia’ – e i soccorritori del 118 sono riusciti ad estrarlo dalle lamiere dell’auto. Sempre ‘Venezia Today’ scrive che il mezzo si sarebbe parzialmente incendiato dopo lo schianto.

Gli incidenti delle ultime ore

Nelle ultime ore due donne sono morte sull’A4 a seguito di un tamponamento al casello. Le vittime, di 54 e 60 anni, sono decedute all’altezza del casello di Milano Ghisolfa mentre viaggiavano in direzione Torino.

Secondo le prime ricostruzioni la loro auto sarebbe stata tamponata da una seconda auto guidata da un uomo che sarebbe giunto alle loro spalle a forte velocità.

Ancora, in una galleria in provincia di Reggo Calabria, lungo la statale Jonio-Tirreno, un carabiniere è morto a seguito di uno schianto nella galleria Limina.

Gli inquirenti sono ancora al lavoro per accertare eventuali responsabilità, anche se si considera l’ipotesi di un malore improvviso.

Durante l’estate scorsa la città di Jesolo era stata teatro di una sparatoria in pieno centro, dove i turisti si sono trovati costretti a fuggire terrorizzati dai locali.