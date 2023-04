Incidente sulla statale tra Brindisi e Bari, morto giovane motociclista di 32 anni: stava andando ad un raduno

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Ancora morti sulle strade nel fine settimana. Sulla statale Adriatica, tra Brindisi e Bari, un motociclista un motociclista ha perso il controllo della propria Vespa, con la quale si stava recando ad un raduno. È morto sul colpo, anche se non risultano altri veicoli coinvolti.

La dinamica dell’incidente

Durante la prima mattinata di oggi, domenica 30 aprile, si sarebbe verificato un tragico incidente sulla statale Adriatica, nel tratto che collega Brindisi a Bari, all’altezza dello svincolo per Specchiolla.

Un giovane motociclista alla guida di una Vespa avrebbe perso il controllo del proprio mezzo, andandosi a schiantare ad alta velocità sull’asfalto.

Fonte foto: Tuttocittà Il tratto di strada in cui è avvenuto l’incidente

I soccorritori non hanno potuto che constatare la morte del centauro. Le forze dell’ordine stanno ancora eseguendo gli accertamenti dovuti per verificare le cause dell’incidente, anche se al momento non risultano, stando a quanto riporta il sito del quotidiano ‘Leggo’, altri mezzi coinvolti.

I numeri degli incidenti stradali in Italia

Ogni anno in Italia muoiono oltre 1000 persone sulle strade. Da inizio anno, il giovane motociclista di Martina Franca rimasto ucciso nell’incidente di questa mattina è la decima vittima nella sola Puglia da inizio anno.

Le varie misure di sicurezza introdotte negli ultimi decenni hanno causato una riduzione continua e costante, di anno in anno, delle vittime e degli incidenti.

Gli ultimi due anni hanno visto invertire questa tendenza, ma soltanto a causa dell’effetto che le limitazioni alla circolazione delle persone dovute alla pandemia hanno avuto sulla frequenza con cui gli italiani si sono messi sulle strade.

Gli incidenti sono decine di migliaia, coinvolgono principalmente gli automobilisti e sono in larga parte senza conseguenze gravi per le vittime.

Chi è la vittima dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni la vittima dell’incidente di Specchiolla sarebbe un 32enne residente a Martina Franca, comune in provincia di Taranto.

Il giovane si sarebbe messo in viaggio la mattina presto per raggiugnere un raduno di motociclisti. Il mezzo è ora stato messo sotto sequestro dalle autorità.

Gli accertamenti chiariranno l’esatta dinamica, se si sia trattato di un guasto, della conseguenza di un dissesto del manto stradale, o se ci siano altri danni non compatibili con l’impatto.