Due fidanzati perdono il controllo della moto e muoiono schiantandosi contro un palo a Volpago del Montello

Due giovanissimi hanno perso la vita schiantandosi contro un palo con la propria moto. È successo nel pomeriggio di sabato 29 aprile a Volpago del Montello, in provincia di Treviso. I due erano un ragazzo e una ragazza rispettivamente di 31 e 24 anni. Stavano viaggiando a bordo di una motocicletta quando il mezzo è uscito fuori strada. I due si sono schiantati contro un palo. L’impatto è stato fatale per entrambi.

La moto finita fuori strada

Le due vittime erano una coppia di fidanzati a bordo della loro Ducati Hypermotard. L’incidente è avvenuto introno alle 17 del 29 aprile.

I due stavano percorrendo via XVIII Giugno, non distante dall’incrocio con via San Martino, quando si è consumato l’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Volpago del Montello, il Comune in provincia di Treviso dove si è consumato l’incidente mortale

Secondo quanto riportato da diversi giornali locali, la moto sarebbe finita fuori strada. Così, i due si sarebbero schiantati violentemente contro un palo del telefono.

La morte sarebbe avvenuta sul colpo. I due, a causa dell’impatto, sono caduti dalla sella della moto finendo per essere sbalzati per diversi metri sull’asfalto.

Da accertare le cause dell’incidente mortale

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Ma al momento del loro arrivo, non hanno potuto che constatare la morte dei due fidanzati trasportati all’obitorio dell’ospedale di Montebelluna.

Si tratta del 31enne Antonio Cerruti, originario di Breda di Piave, e della 24enne Nicole Rebecca Gaia Bellusci di Montebelluna.

A condurre i rilievi di rito sono stati i carabinieri della compagnia di Montebelluna. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’impatto.

Stando alle informazioni diffuse, infatti, pare che non siano state ritrovate tracce di frenata sull’asfalto. Questo potrebbe suggerire che alla base dell’incidente ci sia un eccesso di velocità.

Ma non si può escludere nessuna ipotesi. Il 31enne che era alla guida del mezzo, infatti, potrebbe averne perso il controllo per una banale distrazione oppure per un malore. Saranno le indagini a chiarirlo.

Le ennesime giovani vittime delle strade italiane

Quello dei due fidanzati vittime di un incidente stradale è solo l’ultimo caso di cronaca in ordine di tempo.

In Italia nel 2022 hanno perso la vita oltre 1.400 persone a causa di incidenti stradali. Spesso le vittime sono giovanissimi. Per loro, infatti, la prima causa di morte è proprio la strada.

Solo pochi giorni fa, un 38enne è morto ad Alfedena scontrandosi con la sua moto contro un suv. A fine marzo, invece, ragazzo di appena 19 anni ha perso la vita in moto finendo contro un’auto in provincia di Milano.