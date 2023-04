Giovane motociclista muore a Tricase scontrandosi con un'auto: l'impatto è stato fatale per il 22enne pugliese

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Aveva solo 22 anni il ragazzo che ha perso la vita sulla sua moto a Tricase. Il drammatico incidente si è consumato nella serata del 29 aprile a lungo le strade del Comune in provincia di Lecce. Il giovane in sella alla sua moto si sarebbe scontrato con un’auto e avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per essere sbalzato sull’asfalto. L’impatto è stato fatale. Il 22enne ha perso la vita sul colpo.

L’incidente mortale sulla strada provinciale per Tricase Porto

Erano da poco passate le 19 del 28 aprile, quando si è consumato l’incidente mortale che è costato la vita a un ragazzo di appena 22 anni.

Il sinistro è avvenuto lungo la strada provinciale che collega il Comune leccese di Tricase con Tricase Porto. Sembra che la giovane vittima fosse diretta proprio lì.

Il Comune di Tricase, in provincia di Lecce, dove ha perso la vita il 19enne a bordo della sua moto

Il ragazzo si trovava in sella a una Honda Cbr quando c’è stato lo schianto mortale. Da una prima ricostruzione, infatti, pare che la moto si sia scontrata con un’auto.

Si tratta di una Golf a bordo della quale c’era un 26enne, anche lui residente a Tricase come la vittima.

Il 22enne è stato sbalzato sull’asfalto

È possibile che nello scontro tra la moto e l’auto, il 22enne abbia perso il controllo della sua Honda Cbr.

L’impatto, infatti, ha scaraventato il ragazzo sull’asfalto. La caduta a terra deve essere stata parecchio violenta visto che il giovane è morto sul colpo.

L’arrivo dei soccorritori del 118, infatti, non è servito a salvargli la vita. Gli operatori sono stati allertati da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente.

Al loro arrivo in ambulanza, hanno inutilmente tentato di rianimare il 22enne di Tricase. Ma per lui ormai non c’era più nulla da fare.

Le cause del sinistro da accertare

Restano da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Tricase per effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica del sinistro.

In base alle notizie diffuse, la vittima si chiamava Antonio Manno. Il 22enne sarebbe il figlio di una coppia di commercianti di Tricase Porto.

La sua è l’ennesima giovane vita stroncata sulle strade pugliesi. Nella stessa settimana, infatti, un incidente ha causato la morte di tre giovani ragazzi a Ginosa. Due giorni prima, invece, uno scontro mortale a Bitonto ha provocato quattro vittime.