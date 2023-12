Incidente sull'autostrada A14 a Grottammare: schianto in galleria, coinvolte 4 auto, ferita una donna incinta

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una giovane donna incinta è rimasta ferita in un incidente avvenuto all’interno di una galleria dell’autostrada A14 all’altezza di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Quattro le auto coinvolte nello schianto, traffico bloccato e lunghe code.

Incidente sull’A14 a Grottammare

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi venerdì 22 dicembre lungo l’autostrada A14 nel tratto tra i caselli di Pedaso e Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno.

Secondo quanto riporta Ansa, lo schianto è avvenuto verso le 13.30 all’interno della galleria Castello in direzione sud, nel territorio di Grottammare.

L'incidente sull'autostrada A14 all'altezza di Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che ha coinvolto quattro auto.

Due feriti tra cui una donna incinta

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Due le persone rimaste ferite nell’incidente, tra cui una giovane donna incinta, per fortuna non in modo grave.

Dato lo stato di gravidanza della donna è intervenuta anche l’eliambulanza per trasferirla per accertamenti all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Traffico in tilt e lunghe code

L’incidente all’interno della galleria ha inevitabilmente mandato in tilt il traffico sull’autostrada A14, sono state segnalate lunghe code fino a 7 km.

Per fortuna il ripristino della circolazione è avvenuto in tempi relativamente brevi, il tratto interessato è stato riaperto al traffico dopo circa mezz’ora.

Ennesimo incidente nella galleria di Grottammare

Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto all’interno della stessa galleria dell’autostrada A14. Nella galleria Castello di Grottammare sono da tempo in corso dei lavori di sistemazione e purtroppo a cadenza quasi regolare avvengono incidenti e tamponamenti, anche mortali.

Il più grave il frontale avvenuto nel febbraio scorso, in cui persero la vita il 50enne Andrea Silvestrone, atleta paralimpico abruzzese, e due dei tre figli che viaggiavano con lui.