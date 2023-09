Incidente in autostrada A14 tra Grottammare e Pedaso: tamponamento fra due tir, lunghe code verso Ancona

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Uno scontro fra due mezzi pesanti ha causato un’improvvisa interruzione della viabilità sulla A14, nel tratto che collega Grottammare e Pedaso in direzione Ancona. Questo incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di mercoledì 13 settembre e ha coinvolto un camion e una bisarca, situazione che ha richiesto l’intervento immediato delle autorità competenti. Fortunatamente, non si sono verificati feriti gravi, ma il transito lungo la strada è stato notevolmente compromesso.

Traffico in tilt

Dal momento dell’incidente è stato possibile procedere solo sulla corsia di emergenza. Le code si sono propagate per ben 6 chilometri in direzione Ancona.

In questo tratto, non lontano dall’area di servizio Piceno est, erano già segnalati rallentamenti a causa dei cantieri che erano stati riaperti la notte precedente all’interno della galleria Pedaso.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto nel tratto di A14 fra Pedaso e Grottammare in direzione Ancona

L’incidente ha ulteriormente aggravato la situazione, creando ulteriori disagi per i pendolari rimasti imbottigliati per diverso tempo in autostrada.

I soccorsi

Le squadre di soccorso sanitario e meccanico sono giunte prontamente sul luogo, insieme alle pattuglie della Polizia Stradale di Porto San Giorgio e al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Tutti gli sforzi sono stati concentrati per ripristinare la normale circolazione il prima possibile e consigliare agli automobilisti dei percorsi alternativi.

I percorsi alternativi

Per coloro che sono diretti ad Ancona, è stato proposto di prendere l’uscita alla stazione di Grottammare e poi rientrare alla stazione di Pedaso, seguendo l’itinerario ordinario lungo la SS16 Adriatica.

Considerata la situazione di forte congestione stradale, questa alternativa potrebbe ridurre notevolmente i disagi causati dalle code sulla A14.

Incidenti in A14

Il mese di settembre si è aperto in modo negativo dal punto di vista degli incidenti per l’A14. Nella mattinata del 3 settembre, tra Imola e Castel San Pietro, si sono verificati ben due episodi.

Inizialmente, due veicoli sono andati in fiamme lungo la carreggiata, causando un’imponente colonna di fumo. Poco più a nord, un maxi tamponamento ha coinvolto sette automobili, mentre in direzione sud, vicino alla stessa zona, si è verificato un ulteriore incidente in corsia di sorpasso tra due veicoli.

A distanza di poche ore, nei pressi del casello di Ancona, un tir diretto verso sud si è ribaltato. Questo evento ha coinvolto un SUV con alcuni occupanti, causando seri danni e ferendo quattro persone. Gli interventi dei vigili del fuoco sono stati essenziali per liberare le vittime intrappolate tra le lamiere dell’auto schiacciata dal rimorchio del tir.