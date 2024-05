Incidente sull'autostrada A1 tra San Vittore e Capua, vicino Caserta: auto in fiamme e tre chilometri di coda

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Disagi sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra i Comuni di San Vittore e Capua, in provincia di Caserta. A seguito di un incidente, infatti, una vettura ha preso fuoco al centro della carreggiata. Si registrano code fino a 3 chilometri.

L’incidente sull’autostrada A1 tra San Vittore e Capua (Caserta)

L’incidente è avvenuto intorno alle 16.45 di giovedì 23 maggio, all’altezza del km 700. Lo riferisce il sito CasertaNews.it.

A seguito di un violento scontro, la vettura coinvolta avrebbe preso fuoco al centro della carreggiata autostradale.

L'episodio si è verificato sull'autostrada A1, nel tratto compreso tra i Comuni di San Vittore e Capua

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta, insieme alle forze dell’ordine.

Coinvolto un camion, code fino a 3 chilometri

Secondo quanto si apprende dal sito di Autostrade per l’Italia, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti un camion che si è ribaltato e un’autovettura.

Secondo quest’ultimo aggiornamento si sarebbero formati addirittura 6 km di coda, con il traffico che attualmente sta scorrendo su una sola corsia.

Per chi è diretto verso Napoli – fa sapere sempre Autostrade per l’Italia – in alternativa si consiglia di uscire a San Vittore e attraverso la viabilità esterna rientrare in autostrada A1 al casello di Capua.

Il camion di bestiame ribaltatosi sull’autostrada A4

Lo scorso giovedì 23 maggio, in mattinata, un camion carico di bestiame si è ribaltato lungo l’autostrada A4, tra i caselli di Montecchio Maggiore (Vicenza) e Vicenza ovest, in direzione Venezia.

Il rovesciamento del mezzo pesante si sarebbe verificato dopo un tamponamento tra il tir stesso e un’auto.

L’incidente ha mandato in tilt il traffico non solo per la presenza di diverse carcasse di animali morti, ma anche per quella di vitelli e mucche incastrati nel rimorchio, con alcuni che sono addirittura fuggiti lungo le carreggiate dell’autostrada.