Incidente sul lavoro, morto un 68enne in provincia di Cuneo: colpito da un tronco mentre si trovava su una gru

Si è verificato un altro incidente del lavoro, l’ennesimo di questo anno sciagurato sul fronte morti bianche in Italia. Stando a quanto riportato, la vittima è un operaio 68enne colpito da un tronco mentre si trovava sul posto di lavoro.

L’incidente in provincia di Cuneo

Come riportato nel tardo pomeriggio di giovedì 21 settembre 2023 da TgCom24, l’incidente è avvenuto nel cuneese, in una località al momento non meglio specificata.

Un operaio di 68 anni si trovava al lavoro su una gru per tagliare alberi, quando per cause ancora da chiarire è stato colpito da un tronco. Sarebbe già stata smentita l’ipotesi di un incidente dovuto al maltempo.

Sul posto è arrivato un elicottero del 118 da Torino, ma a quanto pare i tentativi di rianimare l’uomo sono stati del tutto inutili e ha perso tragicamente la vita.

Cinque morti in incidenti sul lavoro in poche ore

Prosegue quindi l’anno nero per le morti sul lavoro in Italia. Solo una settimana fa ne sono state registrate cinque in poche ore, da Nord a Sud. Gli episodi sono avvenuti tra Salerno, Bologna, nel Trevigiano, a Napoli e nella provincia del capoluogo campano.

Le vittime registrate nella giornata di giovedì 14 settembre si aggiungono ai tre lavoratori morti nella deflagrazione allo stabilimento di Casalbordino in provincia di Chieti, alla Esplodenti Sabino. L’ennesima strage, quindi.

Nello specifico: a Bologna un operaio è stato schiacciato da un mezzo mentre lavorava nell’aeroporto Marconi; due operaio invece hanno perso la vita a Napoli, uno investito frontalmente da un camion e l’altro precipitato dal tetto di un capannone.

Quindi, l’incidente mortale nel porto di Salerno, dove due ufficiali della Caronte & Tourist sono stati investiti da un mezzo pesante: uno è morto, l’altro è stato ferito gravemente. Infine i due operai caduti all’interno di una cisterna nella cantina Ca’ di Rajo a San Polo di Piave – anche in questo caso con una vittima.

Gli ultimi dati sulle morti bianche in Italia

Secondo l’ultima indagine dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering aggiornati a luglio 2023, in Italia nel 2023 si sono già contate 559 vittime per incidenti sul lavoro (480 di lavoro e 129 in itinere), con una media di 80 decessi al mese.

Per le morti direttamente su luogo di lavoro si tratta di un +4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022. La regione più colpita è la Lombardia, seguita da Veneto, Lazio, Campania e Piemonte. Unica regione con solo una vittima è il Molise.

Sono diminuite invece le denunce di infortunio da gennaio a luglio: -21,9% rispetto allo scorso anno, ma a incidere è la scomparsa del dato relativo agli infortuni connessi al Covid. Le denunce nel solo settore Sanità sono crollate del 63%.