Incidente sul lavoro alla funivia del rifugio Padon, sulle Dolomiti: operaio morto mentre faceva manutenzione

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragico incidente sulle Dolomiti. Un operaio che stava facendo manutenzione alla funivia del rifugio Padon, di fronte al massiccio della Marmolada è morto rimanendo impigliato nel sistema fune-carrucola della struttura.

La dinamica dell’incidente

Durante la mattinata di oggi lunedì 4 settembre un operaio della ditta Funivie Arabba è morto dopo essere rimasto impigliato nel sistema fune-carrucola dell’impianto di risalita che porta al rifugio Padon.

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale ‘Today’, la vittima avrebbe 57 anni e l’incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un collega che lo stava aiutando con i lavori di manutenzione.

Fonte foto: Tuttocittà La zona dove si trova la funivia

La funivia, che si sviluppa in provincia di Belluno, di fronte al massiccio della Marmolada, tra Veneto e Trentino-Alto Adige, e raggiunge il passo del Padon, dove si trova l’omonimo rifugio, a oltre 2400 metri di altitudine sul livello del mare.

Le morti sul lavoro in Italia

Lo scorso anno le morti sul lavoro sono diminuite rispetto al 2021, confermando una tendenza positiva che ormai da anni caratterizza il nostro Paese, se si esclude l’eccezionalità dell’anno post pandemico.

Nel 2022 sono comunque morte mentre svolgevano le loro mansioni o si recavano presso il posto di lavoro 1090 persone. In aumento invece le denunce di infortunio, dato dovuto probabilmente alla fine delle misure di lavoro da remoto.

I dati parziali del 2023 indicano un ulteriore calo. Nei primi 6 mesi dell’anno in corso secondo le cifre riportate dall’Inail, sarebbero morte 450 persone sul lavoro, 13 in meno rispetto al 2022 e ben 88 in meno rispetto al 2021.

I soccorsi e le indagini

Podo dopo l’incidente avvenuto sulla funivia che porta al passo del Padon, sulle Dolomiti, si è attivata la macchina dei soccorsi per provare a salvare la vita all’operaio rimasto incastrato nella funivia.

La centrale Suem dell’Ulss Dolomiti 1 ha fatto alzare in volo l’elisoccorso e avvisato i tecnici dello Spisal, il Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro. Quando i soccorritori sono riusciti ad arrivare sul posto però, l’uomo era già deceduto.

Del trasporto della salma al suolo si è occupato il soccorso alpino, mentre sono in corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.