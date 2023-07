Incidente mortale sulla statale Venafrana a Sesto Campano: uomo perde la vita nell'urto tra due auto e un tir

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un uomo di 74 anni è morto in seguito a un incidente tra due auto e un tir sulla statale 85 ‘Venafrana’ nel territorio di Sesto Campano, in provincia di Isernia. Come riportato dalla stampa locale lo schianto si è verificato nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, intorno alle 15.30, al chilometro 11 della strada statale all’altezza del comune molisano.

L’incidente

La vittima sarebbe un uomo originario di Vietri sul mare, in provincia di Salerno. Il 74enne sarebbe stato in viaggio verso il paese di Venafro per andare a fare visita al figlio che lavora in Molise come infermiere.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Sesto Campano dove è avvenuto l’incidente mortale

Per causa ancora in corso di accertamento, l’uomo avrebbe perso il controllo della sua Hyundai bianca, che avrebbe sbandato fino a impattare contro un tir sul lato opposto della strada, in direzione del comune di Presenzano.

Nello scontro è rimasta coinvolto anche un terzo veicolo, una Fiat 500 euro, che si sarebbe trovata di fronte l’auto guidata dal 74enne e non ha potuto fare nulla per evitarla. Danneggiato nella carambola anche il muro di contenimento al lato della carreggiata.

I soccorsi

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, con la presenza di carabinieri e della polizia stradale oltre al personale sanitario del 118 proveniente da Venafro.

Il conducente della 500, un 37enne di Isernia, è stato ferito lievemente e medicato sul posto prima di essere trasportato all’ospedale Veneziale. L’autista del tir è rimasto illeso.

Sul luogo dell’incidente è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre dall’abitacolo il corpo senza vita del 74enne.

L’Anas ha chiuso per qualche ora il traffico sulla statale deviandolo su percorsi alternativi per permettere i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. La viabilità è stata indirizzata verso Napoli al chilometro 16 della SS 85 per San Pietro Infine.

L’incidente a Palermo

Un’altra vittima della strada è stata registrata nella giornata di giovedì 6 luglio a Palermo, dove un 22enne ha perso la vita all’interno della propria auto andata in fiamme dopo lo schianto contro un albero.

Secondo le prime ricostruzioni la vittima avrebbe perso il controllo anche a causa dell’alta velocità con la quale viaggiava. Il giovane automobilista è finito fuori strada intorno alle 2.20 della notte mentre percorreva viale Diana, la strada che attraversa il Parco della Favorita, andando a impattare contro un albero ai lati della carreggiata.